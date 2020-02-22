Звільнені з російського полону українці пройшли курс лікування: деталі

У грудні 2019 року Україна звільнила з полону проросійських бойовиків 76 своїх громадян. З них 40 проходили лікування у госпіталі ветеранів війни "Лісова поляна". Станом на 21 лютого 2020 року 39 вже були виписані.

Перший чоловік з групи звільнених з полону приїхав у госпіталь ще у день звільнення – 29 грудня 2019 року. Про це "Лісова поляна" повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці.

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Інші 39 звільнених протягом січня 2020 року були переведені з клінічної лікарні "Феофанія". У госпіталі запевняють, що з перших хвилин появи нових пацієнтів увесь персонал з великою відповідальністю поставився до їхнього лікування та психологічної реабілітації.

Ми не знаємо, чи багато громадян нашої країни усвідомлюють справжнє значення слова "свобода", але від всього колективу висловлюємо подяку кожному, хто брав участь в організації повернення свободи нашим громадянам під час останнього обміну полоненими,

– наголосили у "Лісовій поляні".

До свого повідомлення госпіталь прикріпив відкритий лист-подяку одного з пацієнтів. У ньому вдячний колишній бранець дякує усім причетним до його звільнення, а також наголошує, що у військовому госпіталі звільнених з полону бувально повернули до життя.

Що відомо про обмін полоненими 29 грудня 2020 року?Поки що саме він є останнім вдалим обміном між офіційною Україною та проросійськими бойовиками, які контролюють окуповані території Донбасу. Тоді було звільнено 76 українських громадян.



Більшість з них піддалися фізичним та психологічним тортурам у підвалах бойовиків. Внаслідок знущань після звільнення вони потребували медичної допомоги та психологічної реабілітації.