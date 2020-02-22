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      Освобожденные из российского плена украинцы прошли курс лечения: детали

      - Читати новину українською
      39 освобожденных в результате обмена украинцев уже прошли лечение и реабилитацию / Фото: ОПУ

      В декабре 2019 года Украина освободила из плена пророссийских боевиков 76 своих граждан. Из них 40 проходили лечение в госпитале ветеранов войны "Лесная поляна". По состоянию на 21 февраля 2020 года 39 уже были выписаны.

      Первый человек из группы освобожденных из плена приехал в госпиталь еще в день освобождения – 29 декабря 2019 года. Об этом "Лесная поляна" сообщает на своей странице в фейсбуке.

      Важно: Обмен пленными: что известно о 76 украинцах, вернувшихся в Киев – список

      Другие 39 освобожденных в течение января 2020 года были переведены из клинической больницы "Феофания". В госпитале уверяют, что с первых минут появления новых пациентов весь персонал с большой ответственностью отнесся к их лечению и психологической реабилитации.

      Мы не знаем, много ли граждан нашей страны осознают истинное значение слова "свобода", но от всего коллектива выражаем благодарность каждому, кто принимал участие в организации возвращения свободы нашим гражданам во время последнего обмена пленными,
      – отметили в "Лесной поляне".

      К своему сообщению госпиталь прикрепил открытое письмо-благодарность одного из пациентов. В нем бывший пленник благодарит всех причастных к его освобождению, а также отмечает, что в военном госпитале освобожденных из плена буквально вернули к жизни.

      Что известно об обмене пленными 29 декабря 2019 года?Пока что именно он является последним удачным обменом между официальной Украиной и пророссийскими боевиками, которые контролируют оккупированные территории Донбасса. Тогда было освобождено 76 украинских граждан.

      Большинство из них подверглись физическим и психологическим пыткам в подвалах боевиков. Вследствие издевательств после освобождения они нуждались в медицинской помощи и психологической реабилитации.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Лечение Украинцы в плену РФ Обмен пленными
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