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      Освобожденным из плена украинцам начали выплачивать обещанные 100 тысяч гривен

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      Станислав Асеев сообщил, что освобожденным из плена начали поступать выплаты / hromadske.ua

      В конце декабря 2019 года в рамках большого обмена пленными на Родину вернулись 76 украинцев. В правительстве экс-пленным сразу пообещали выплатить 100 тысяч гривен помощи. Но деньги начали поступать только сейчас.

      О первых поступлениях рассказал в Фейсбуке освобожденный из плена Станислав Асеев.

      Обратите внимание: Журналист Асеев заявил, что вместе с ним боевики освободили тех, кто принимал участие в пытках

      Перечислили 100 тысяч гривен. Остальным ребятам также начали поступать деньги,
      – написал Асеев.

      Он также поблагодарил и отметил, что такая помощь будет существенной поддержкой для экс-пленных.

      Что известно о помощи освобожденным из плена?
      Сразу после возвращения украинцев из плена в правительстве пообещали, что будут искать им работу и жилье в регионах, где они захотят поселиться. Денежную помощь должны были выплатить в первые недели после освобождения украинцев из плена. Однако процесс затянулся.

      Обмен пленными 29 декабря 2019 года: основное

       

      • В декабре 2019 года состоялся пока последний обмен пленными между пророссийскими боевиками и Украиной. В его пределах Киев вернул 76 пленников боевиков, из которых 12 – военнопленные. Предыдущий обмен состоялся еще в 2017 году. Ознакомиться с полным списком освобожденных пленных можно в нашем материале по ссылке.
      • Большинство из пленных подверглись физическим и психологическим пыткам в подвалах боевиков. Вследствие издевательств после освобождения они нуждались в медицинской помощи и психологической реабилитации. Из них 40 проходили лечение в госпитале ветеранов войны "Лесная поляна".
       
      "Сбитые летчики": куда исчезли народные герои Майдана
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Деньги Журналисты Обмен пленными
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