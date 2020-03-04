Освобожденным из плена украинцам начали выплачивать обещанные 100 тысяч гривен
В конце декабря 2019 года в рамках большого обмена пленными на Родину вернулись 76 украинцев. В правительстве экс-пленным сразу пообещали выплатить 100 тысяч гривен помощи. Но деньги начали поступать только сейчас.
О первых поступлениях рассказал в Фейсбуке освобожденный из плена Станислав Асеев.
Обратите внимание: Журналист Асеев заявил, что вместе с ним боевики освободили тех, кто принимал участие в пытках
Перечислили 100 тысяч гривен. Остальным ребятам также начали поступать деньги,
– написал Асеев.
Он также поблагодарил и отметил, что такая помощь будет существенной поддержкой для экс-пленных.
Что известно о помощи освобожденным из плена?
Сразу после возвращения украинцев из плена в правительстве пообещали, что будут искать им работу и жилье в регионах, где они захотят поселиться. Денежную помощь должны были выплатить в первые недели после освобождения украинцев из плена. Однако процесс затянулся.
Обмен пленными 29 декабря 2019 года: основное
- В декабре 2019 года состоялся пока последний обмен пленными между пророссийскими боевиками и Украиной. В его пределах Киев вернул 76 пленников боевиков, из которых 12 – военнопленные. Предыдущий обмен состоялся еще в 2017 году. Ознакомиться с полным списком освобожденных пленных можно в нашем материале по ссылке.
- Большинство из пленных подверглись физическим и психологическим пыткам в подвалах боевиков. Вследствие издевательств после освобождения они нуждались в медицинской помощи и психологической реабилитации. Из них 40 проходили лечение в госпитале ветеранов войны "Лесная поляна".