Освобожденным из плена украинцам начали выплачивать обещанные 100 тысяч гривен

В конце декабря 2019 года в рамках большого обмена пленными на Родину вернулись 76 украинцев. В правительстве экс-пленным сразу пообещали выплатить 100 тысяч гривен помощи. Но деньги начали поступать только сейчас.

О первых поступлениях рассказал в Фейсбуке освобожденный из плена Станислав Асеев.

Обратите внимание: Журналист Асеев заявил, что вместе с ним боевики освободили тех, кто принимал участие в пытках

Перечислили 100 тысяч гривен. Остальным ребятам также начали поступать деньги,

– написал Асеев.

Он также поблагодарил и отметил, что такая помощь будет существенной поддержкой для экс-пленных.

Что известно о помощи освобожденным из плена?

Сразу после возвращения украинцев из плена в правительстве пообещали, что будут искать им работу и жилье в регионах, где они захотят поселиться. Денежную помощь должны были выплатить в первые недели после освобождения украинцев из плена. Однако процесс затянулся.

Обмен пленными 29 декабря 2019 года: основное