Обмін полоненими: Україна хоче повернути додому приблизно 200 людей, – Данілов
У межах наступного обміну полоненими Україна планує повернути додому приблизно 200 людей. Списки вже готові, над їхнім узгодженням працюють.
Про плани на наступний обмін полоненими з російськими окупантами повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає "Українське радіо".
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Списки на обмін є, вони постійно узгоджуються. У нас є велике бажання забрати наших бранців додому. Це майже 200 людей,
– зазначив Данілов.
Він також прокоментував ситуацію зі звільненням з полону українців, які, ймовірно, співпрацювали з бойовиками та знущалися з полонених українців.
"Це складне питання, до якого я б обережно ставився. Сьогодні у нас є складні процеси, коли людина щось говорить, а потім воно не зовсім підтверджується", – пояснив Данілов. За його словами, люди, які катували і вбивали, не мають права на амністію.
Важливо! Раніше журналіст Станіслав Асєєв, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі, заявив, що інші звільнені, зокрема Євген Бражніков та Олексій Кусков, знущалися у полоні з українських в'язнів.
Що відомо про обміни полоненими
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак 1 березня у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації Президента Росії Дмитром Козаком. Російський представник заявив про намір РФ вже у березні здійснити новий обмін полоненими.
- Раніше Вадим Пристайко заявляв, що новий обмін полоненими може статися ще до наступної зустрічі у Нормандському форматі, тобто у квітні.
- На початку лютого Володимир Зеленський заявив, що складає великий список людей, яких готують на обмін із бойовиками. Тоді він підкреслив, що більшість зі списку – кримські татари.
- 7 вересня 2019 року Україна провела великий обмін з Росією. Відбувся він за схемою "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, яких Кремль захопив на вході до Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.
- 29 грудня 2019 року провели обмін із бойовиками на Донбасі. Повернулися 76 українців, серед яких – 12 військових. Ще 5 людей захотіли залишитися на окупованих територіях через особисті причини.