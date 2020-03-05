Обмін полоненими: Україна хоче повернути додому приблизно 200 людей, – Данілов

У межах наступного обміну полоненими Україна планує повернути додому приблизно 200 людей. Списки вже готові, над їхнім узгодженням працюють.

Про плани на наступний обмін полоненими з російськими окупантами повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає "Українське радіо".

Читайте також Звільненим з полону українцям почали виплачувати обіцяні 100 тисяч гривень

Списки на обмін є, вони постійно узгоджуються. У нас є велике бажання забрати наших бранців додому. Це майже 200 людей,

– зазначив Данілов.

Він також прокоментував ситуацію зі звільненням з полону українців, які, ймовірно, співпрацювали з бойовиками та знущалися з полонених українців.

"Це складне питання, до якого я б обережно ставився. Сьогодні у нас є складні процеси, коли людина щось говорить, а потім воно не зовсім підтверджується", – пояснив Данілов. За його словами, люди, які катували і вбивали, не мають права на амністію.

Важливо! Раніше журналіст Станіслав Асєєв, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі, заявив, що інші звільнені, зокрема Євген Бражніков та Олексій Кусков, знущалися у полоні з українських в'язнів.

Що відомо про обміни полоненими