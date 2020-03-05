Обмен пленными: Украина хочет вернуть домой примерно 200 человек, – Данилов
В рамках следующего обмена пленными Украина планирует вернуть домой примерно 200 человек. Списки уже готовы, над их согласованием работают.
О планах на следующий обмен пленными с российскими оккупантами сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Украинское радио".
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Списки на обмен есть, они постоянно согласовываются. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек,
– отметил Данилов.
Он также прокомментировал ситуацию с освобождением из плена украинцев, которые, вероятно, сотрудничали с боевиками и издевались над пленными украинцами.
"Это сложный вопрос, к которому я бы осторожно относился. Сегодня у нас есть сложные процессы, когда человек что-то говорит, а потом оно не совсем подтверждается", – пояснил Данилов. По его словам, люди, которые пытали и убивали, не имеют права на амнистию.
Важно! Ранее журналист Станислав Асеев, который находился в плену боевиков на Донбассе, заявил, что другие освобожденные, в частности Евгений Бражников и Алексей Кусков, издевались в плену над украинскими заключенными.
Что известно об обменах пленными
- Председатель Офиса Президента Андрей Ермак 1 марта в Минске встретился с заместителем руководителя Администрации Президента России Дмитрием Козаком. Российский представитель заявил о намерении РФ уже в марте осуществить новый обмен пленными.
- Ранее Вадим Пристайко заявил, что новый обмен пленными может произойти еще до следующей встречи в нормандской формате, то есть в апреле.
- В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список людей, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он подчеркнул, что большинство из списка – крымские татары.
- 7 сентября 2019 года Украина провела большой обмен с Россией. Состоялся он по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которых Кремль захватил на входе в Керченский пролив, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.
- 29 декабря 2019 года провели обмен с боевиками на Донбассе. Вернулись 76 украинцев, среди которых – 12 военных. Еще 5 человек захотели остаться на оккупированных территориях по личным причинам.