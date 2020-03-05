Обмен пленными: Украина хочет вернуть домой примерно 200 человек, – Данилов

В рамках следующего обмена пленными Украина планирует вернуть домой примерно 200 человек. Списки уже готовы, над их согласованием работают.

О планах на следующий обмен пленными с российскими оккупантами сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает "Украинское радио".

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Списки на обмен есть, они постоянно согласовываются. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек,

– отметил Данилов.

Он также прокомментировал ситуацию с освобождением из плена украинцев, которые, вероятно, сотрудничали с боевиками и издевались над пленными украинцами.

"Это сложный вопрос, к которому я бы осторожно относился. Сегодня у нас есть сложные процессы, когда человек что-то говорит, а потом оно не совсем подтверждается", – пояснил Данилов. По его словам, люди, которые пытали и убивали, не имеют права на амнистию.

Важно! Ранее журналист Станислав Асеев, который находился в плену боевиков на Донбассе, заявил, что другие освобожденные, в частности Евгений Бражников и Алексей Кусков, издевались в плену над украинскими заключенными.

Что известно об обменах пленными