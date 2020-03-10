Татары не хотят, чтобы их меняли на бандитов, – Джемилев об обмене пленными
Для следующего обмена удерживаемыми лицами списки уже готовы. Однако, во-первых, Россия категорически против освобождения крымских татар. А во-вторых, сами татары могут отказаться от обмена, если узнают, что их будут менять на бандитов.
Об этом рассказал первый председатель Меджлиса крымско-татарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев "Общественному радио" 9 марта.
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Нам передали список из СБУ на утверждение. Вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей,
– сказал политик.
И уточнил, что крымские татары имеют свое видение, кого и при каких условиях следует менять:
- В приоритете те, кого в России приговорили к большим срокам заключения (речь о, например, 17 и 18 годах).
- Также в первую очередь освобождать надо тех, у кого слабое здоровье.
Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не говорит об этом. Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар,
– подчеркнул Джемилев.
Кроме этого, сами крымские татары, которых внесли в список на обмен, могут от этого обмена отказаться, если они узнают, что их обменивают на бандитов".
Джемилев напомнил, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова освободили благодаря помощи турецкого президента Реджепа Эрдогана. Вместо них Турция вынуждена была отдать Путину двух террористов, которые убивали чеченских диссидентов.
"И Умеров, и Чийгоз говорят: "Если бы мы знали, что за такую цену, то мы бы не освобождались", – пояснил Джемилев.
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Коротко о новом обмене пленными
- В начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список людей, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он отметил, что большинство в списке – крымские татары.
- Председатель ОП Андрей Ермак 1 марта в Минске встретился с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком. Тот подтвердил намерение уже в марте осуществить новый обмен удерживаемыми лицами.
- 5 марта Зеленский говорил, что украинская сторона в Минске подала список из более 200 фамилий для будущего обмена удерживаемыми лицами.
- 6 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен включено 86 незаконно заключенных крымских татар.
7 сентября Украина провела большой обмен с Россией по схеме "35 на 35": в Украину вернули 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. А 29 декабря был обмен с боевиками на Донбассе: домой вернулись 76 украинцев.