Татары не хотят, чтобы их меняли на бандитов, – Джемилев об обмене пленными

Для следующего обмена удерживаемыми лицами списки уже готовы. Однако, во-первых, Россия категорически против освобождения крымских татар. А во-вторых, сами татары могут отказаться от обмена, если узнают, что их будут менять на бандитов.

Об этом рассказал первый председатель Меджлиса крымско-татарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев " Общественному радио " 9 марта.

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Нам передали список из СБУ на утверждение. Вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей,

– сказал политик.

И уточнил, что крымские татары имеют свое видение, кого и при каких условиях следует менять:

В приоритете те, кого в России приговорили к большим срокам заключения (речь о, например, 17 и 18 годах).

Также в первую очередь освобождать надо тех, у кого слабое здоровье.

Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не говорит об этом. Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар,

– подчеркнул Джемилев.

Кроме этого, сами крымские татары, которых внесли в список на обмен, могут от этого обмена отказаться, если они узнают, что их обменивают на бандитов".

Джемилев напомнил, что Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова освободили благодаря помощи турецкого президента Реджепа Эрдогана. Вместо них Турция вынуждена была отдать Путину двух террористов, которые убивали чеченских диссидентов .

"И Умеров, и Чийгоз говорят: " Если бы мы знали, что за такую цену, то мы бы не освобождались ", – пояснил Джемилев.

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Коротко о новом обмене пленными

В начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список людей, которых готовят на обмен с боевиками. Тогда он отметил, что большинство в списке – крымские татары .

Председатель ОП Андрей Ермак 1 марта в Минске встретился с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком. Тот подтвердил намерение уже в марте осуществить новый обмен удерживаемыми лицами.

5 марта Зеленский говорил, что украинская сторона в Минске подала список из более 200 фамилий для будущего обмена удерживаемыми лицами.

6 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова з аявила, что в список на обмен включено 86 незаконно заключенных крымских татар.