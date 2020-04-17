Следующий обмен: Зеленский объяснил, кого может вернуть Украина

Накануне Украина освободила 20 своих граждан из плена подконтрольных РФ боевиков Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что несмотря на пандемию COVID-19 работа над следующими обменами не прекратится.

Об этом глава государства сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Важно Обмен пленными: что известно о военных и гражданских, которых освободили

Президент вспомнил предыдущие обмены между Украиной и Россией. В частности – в сентябре 2019 года, когда в Украину вернулись 35 политзаключенных, среди которых военнопленные моряки. А также обмен после нормандского саммита, когда Россия отдала 76 украинцев.

Дальше пошла более сложная ситуация. Мы боролись за то, чтобы продолжить обмены и договорились о этих дв трека отдельно с Россией, отдельно с временными оккупированными территориями,

– отметил Зеленский.

И добавил, что ему предлагали подождать с обменами, и вернуться к ним, когда утихнет пандемия коронавирус COVID-19.

Что известно об обмене пленными 16 апреля?

Это первый обмен в 2020 году, а также первый после большого обмена 29 декабря 2019 года. Украина освободила 20 своих граждан. Среди людей, которые вернулись из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими. В списках только двое военных и милиционер, а луганские боевики отпустили только гражданских.



14 боевиков и их сторонников Украина передала на оккупированные территории. При этом в ОРДО вернулись 10 человек (один отказался), в ОРЛО – 4 человека (трое отказались).

Президент подчеркнул, что нельзя прекращать те отношения, которые начались в сфере обменов. "Мы должны ежедневно работать. 20 человек готовы, они подтвердили, мы их верифицировали, меняем. Понимаю, что для общества это стало привычкой. Но это хорошая привычка. Для нас это очень важно, для семей. Если завтра нам предложат обмен "один на одного", мы тоже будем радоваться и будем обменивать", – заверил Зеленский.

Следующий шаг – хотим поменять людей, которые находятся на территории Крыма или России. Это немного сложнее. Потому что параллельно во всем мире – коронавирус. А мы понимаем, что жизнь не останавливается,

– сказал глава государства.

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