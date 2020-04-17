Обмен пленными: что известно о военных и гражданских, которых освободили

Очередной обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками Донбасса состоялся 16 апреля. Домой вернулись 20 пленников с оккупированных территорий. На неподконтрольные территории Украина передала 14 человек.

Во время очередного обмена пленными четверо из тех, кого должны были передать на территорию, подконтрольную боевикам, отказались покидать Украину. Все, что известно об этих людях, – читайте в материале сайта 24 канала.

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Мужчины мотивировали свое нежелание возвращаться к боевикам тем, что они не хотят быть теперь причастными к тем, на чьей стороне ранее находились.

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Все освобожденные будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.

Кто они и на кого их обменяли – давайте разбираться вместе.

Кого вернули в Украину

Подавляющее большинство людей, которых вернули из плена пророссийских боевиков, – гражданские. Информация о большинстве из них в открытом доступе крайне мало.

Обмен пленными между Украиной и российскими наемниками: смотрите видео

Кого вернули из "ДНР":

1. Александр Алакоз. Гражданский. Родился 26 июля 1991 года. По данным в соцсетях, житель Курахово. По данным СМИ, был перевозчиком, который доставлял людей с подконтрольных территорий на неподконтрольные и наоборот.

2. Николай Гриненко. Военный 79 десантно-штурмовой бригады. Родился 9 июня 1998 года. Родом из Николаева, служит по контракту с января 2018 года. Попал в руки представителей незаконных вооруженных формирований в Донецкой области 23 января 2019 года во время выполнения боевого задания на одном из наблюдательных постов в районе населенного пункта Павлополь.

Заявление семьдесят девятой бригады по допросу боевиками пленного Гриненко:

3. Николай Илюхин. Гражданский. Родился 25 ноября 1959 года. Проживал в оккупированном Свердловске (Довжанске). Больше информации о нем в открытых источниках найти не удалось.

4. Владимир Карась. Родился 29 июня 1968 года. По данным сайта "Миротворец", был в звании "прапорщик" в должности помощника оперуполномоченного в Докучаевском городском отделе так называемого "МВД ДНР".

В 2017 году боевики приговорили его к 14 годам тюрьмы, впоследствии смягчив приговор до 10 лет заключения. Карася обвинили в том, что, наряду с военными батальонов "Азов" и "Айдар" он якобы пытал пленных боевиков в начале августа 2014 года.

5. Евгений Костев. Родился 5 мая 1980 года. Уроженец Запорожья. Больше информации о нем в открытых источниках найти не удалось.

6. Александр Помеляйко. Родился 21 сентября 1986 года. Жил в Харьковской области. Как пояснил УП бывший пленный Станислав Печенкин, Помеляйко вместе с другом Григорием Синченко задержали оккупанты в декабре 2016 года, обвинив в "посягательствах на конституционный строй".

С юности Александр увлекся идеями коммунизма. Когда на Донбассе началась "русская весна", поехал в Донецк "бороться с фашистами". В ряды "ДНР" не вступил, так как быстро разочаровался, но организовал подпольную группу, в которую вошли примерно 10 человек,

– рассказал Печенкин.

Григория Синченко обменяли еще в декабре 2017 года. За партизанскую деятельность против так называемой "народной республики" его, инвалида третьей группы, там подвергали адским пыткам. По словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалось легкое. Однако по возвращении из плена он вернулся в Донецк, чтобы отомстить палачам. В октябре 2019 года Синченко снова задержали "спецслужбы ДНР". И до сих пор его родные точно не знают, где он и что с ним.

7. Александр Садовский. Родился 12 мая 1976 года. Был задержан еще до начала войны по обвинению в ограблении и убийстве, которое произошло в конце мая 2014 года в Донецке. Садовский был сотрудником частной охранной фирмы и охранял пункты обмена валют. Один из этих пунктов 22 апреля 2014 года ограбили, задушив беременную кассиршу.

Больше об истории жуткого ограбления В Донецке грабители напали на обменный пункт. Убита беременная кассирша

Из-за начала боевых действий дело Садовского не успели передать в суд.

8. Виктор Шайдов. Родился 27 октября 1970 года, жил в Днепропетровской области. Военнослужащий 53-й бригады ВСУ. Попал в плен вместе с другими военнослужащими, которые на КАМАЗе случайно заехали на неподконтрольные территории в мае 2019 года.

9. Вадим Сирык. Родился в 1989 году. Житель Кривого Рога Днепропетровской области. Был задержан боевиками в феврале 2019 года.

Освобожденный из плена 16 апреля Вадим Сирык: первые видео после обмена

Кого вернули из так называемой "ЛНР":

1. Виталий Желдак. Родился 9 июня 1985 года. Бывший наркозависимый, получал заместительную терапию в одной из больниц Лисичанска. Для этого часто пересекал линию разграничения. Именно поэтому боевики заподозрили его в сотрудничестве с СБУ. В июле 2018 года его задержали боевики, осудив на 12 лет за якобы государственную измену. В так называемом "МГБ" заявили, что мужчина работал под позывным "Стахановец" и занимался активным сбором "разведданных".

2. Валентин Можаев. Родился 1 января 1978 года. Уроженец Дубенщини из села Панталия. Отставной военный, капитан запаса. Ранее служил в пограничных войсках. Его задержали в 2016 году, когда он ехал на заработки в Россию. Можаева "МГБ ЛНР" заставило признать себя шпионом СБУ.

3. Сергей Миронич. Родился 1 января 1962 года. Его боевики задержали на День Независимости Украины в 2016 году. Миронич якобы пытался заминировать луганскую нефтебазу. Через год "суд" приговорил его к 20 годам лишения свободы.

4. Николай Полозов. Родился 19 мая 1987 года. Житель Кадиевки. Боевики осудили его к 12 годам тюрьмы якобы за "государственную измену" и сотрудничество с СБУ. СМИ пишут, что он вывозил боевиков с неподконтрольных территорий. Сами боевики заявляли, что Полозов вывез с окупированных районов Луганщины боевика "ЛНР", своего друга Василия Кряту, которого арестовали на подконтрольной Украине территории. За это Полозов, якобы, получил 4,7 тысячи гривен.

5. Алевтина Попова. Родилась 31 марта 1976 года. В марте 2020 года ее приговорили к 12 годам заключения. Женщину обвинили в том, что она вербовала людей для участия в программе СБУ "Тебя ждут дома". Эта программа направлена ​​на тех, кто хочет вернуться на подконтрольную Украине территорию и гарантирует амнистию всем, кто не принимал непосредственного участия в боевых действиях.

Что рассказала Попова после плена: смотрите видео

Также Попову обвинили в том, что она якобы собирала информацию про бывших военных и чиновников псевдореспублики боевиков.

6. Сергей Русинов. Родился 28 ноября 1996 года. Студент Луганского колледжа культуры и искусств. Парня осудили на оккупированной части Луганщины к шести годам заключения за комментарии и лайки в российской соцсети "ВКонтакте". Так парень, якобы, "разжигал вражду" и поддерживал украинские патриотические группы.

Последнее сообщение студент сделал за несколько дней до ареста – 22 апреля 2018 года. Сергей сменил аватарку на картинку с котиком. В информации о себе студент указал: "Люблю маму, хардкор и Украину".

7. Братья Иван и Александр Сливки. 1980 и 1978 года соответственно. Жили в Ровеньках. Их задержали 15 сентября 2017 года, о чем сообщил лично "министр внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет.

Семью Сливок обвинили в теракте в Луганске 7 июля 2017 года. Тогда в результате взрыва возле магазина в Луганске погибла женщина, пять человек были ранены.

Пока длился суд, украинские СМИ и блоггеры, специализирующиеся на освещении событий на Донбассе, писали, что это дело – пример того, как боевики превращают обычную банду преступников в "идейных террористов". По данным СМИ, Сливки были связаны с так называемой "МВД ЛНР" и зарабатывали на жизнь ограблениями и отбором имущества у жителей окрестных населенных пунктов.

8. Александр Табачный. Родился 25 сентября 1960 года. Бывший работник милиции, полковник. Работал в правоохранительных органах до 2006 года. Имеет инвалидность. Из показаний экс-пленников, которые приводит УП, после оккупации одолжил у бывшего подчиненного, а во времена оккупации высокого чиновника контрразведки "МГБ", деньги. Деньги оказались мечеными и Табачного сделали соучастником какого-то преступления коллеги.

По данным украинского омбудсмена, с 2019 года Табачный находился в Луганском СИЗО, о чем стало известно из обращения его жены. "Его жена, как только ей стало известно о задержании мужа, написала мне обращение. После чего начался процесс его освобождения", – сообщила омбудсмен.

9. Александр Штиль. Родился 21 ноября 1963 года. Жил в Луганске. Больше информации о нем в открытых источниках найти не удалось.

10. Александр Яковенко. Родился 21 июля 1981 года. Водитель из Довжанска (Свердловска), который занимался тем, что перевозил людей через линию разграничения.

Кого забрали террористы

В этом списке также известно не все и не о всех. Кто отказался возвращаться на оккупированные территории при обмене – также пока неизвестно.

1. Олег Васин. Родился 19 июля 1963 года. Бывший боевик самопровозглашенной "Донецкой народной республики" с позывным "Комбат". Принимал участие в блокировании и разоружении украинских военных в Дружковке Донецкой области в апреле 2014 года. Был задержан правоохранителями и арестован в октябре 2018 года.

2. Алексей Лазаренко. Родился 13 октября 1985 года. Работал слесарем на заводе "Укроборонпрома" "МиГремонт" в Запорожье. Украинская контрразведка задержала его летом 2019 года на границе с Россией.

Следствие установило, что Лазаренко был агентом ФСБ России, завербованным еще в начале войны в 2014 году. Он имел доступ к военной тайне и передавал русским данные, в частности, об ударных украинских истребителях.

Может быть причастен к гибели двух пилотов – украинца Ивана Петренко и американца Сета Неринга. Перед роковым полетом, произошедшим на Виннитчине в октябре 2018 года, их самолет прошел модернизацию на заводе "МиГремонт". Лазаренко приговорили к девяти годам. В сентябре 2019 года он фигурировал в списках на обмен с Россией, однако отказался ехать.

3. Александр Ларкин. Родился 23 февраля 1975 года. Житель Марьинки (Донецкая область). Был осужден по нескольким статьям – например, по ст. 258 УК – террористический акт.

Как сообщает "Донбасс Реалии", на одном из судов Ларкин заявил, что якобы покупал хлеб на временно оккупированной территории, встретил там знакомого, с которым ранее работал на шахте "Трудовская", и согласился принести на мирную часть страны пакет. "А потом, – говорил Ларкин, – начался дождь, пакет размок, и я увидел серое вещество". Следствие установило, что это была самодельная взрывчатка.

4. Юрий Слатов. Родился 4 июля 1965 года. Житель Донецка. В мае 2018 года он вступил в ряды организации "Донецкая народная республика". Там получил "временное удостоверение личности", специальность "старший стрелок" и позывной "Сват". Был зачислен в мотострелковую часть, получил оружие – автомат АК-74 и патроны, принял "военную присягу".

В суде обвиняемый сказал, что находился на линии разграничения, а в его обязанности входила охрана этой линии от ВСУ. Из оружия вроде стрелял только на учениях, в военнослужащих не стрелял, но понимал, что мог это делать.

Силы Операции объединенных сил (ООС) задержали его на одном из блокпостов украинской армии в апреле 2019 года, куда он случайно забрел, перепутав свои позиции с украинскими. Слатова приговорили к 8,5 годам заключения по ч. 3. ст. 258 УК – "Создание террористической группы или террористической организации".

5. Виталий Чигорян. Родился 16 декабря 1991 года. Боевик "ДНР", которого взяли в плен бойцы полка "Азов" в ночь на 29 августа 2019 года.

6. Леонид Харитонов. Родился 4 сентября 1973 года. Гражданин России. Осенью 2019 года его задержали сотрудники контрразведки СБУ. После его задержания СМИ сообщали, что в 2016 году Харитонов приехал в Украину, женился на женщине, которая жила рядом со стратегическим объектом. Как-то бросился на жену с топором в руках – не смог найти свой учебник по химии. Именно эта семейная ссора, по данным СМИ, закончилась антитеррористической спецоперацией.

По данным следствия, Харитонов, химик по образованию, готовил теракт на военном аэродроме в Умани Черкасской области.

7. Станислав Погромский. Его имя не фигурировало в ранее опубликованных списках боевиков. В разговоре с российскими СМИ рассказал, что попал в плен к украинским военным в начале 2020 года.

По данным медийной инициативы за права людей, представители незаконных вооруженных формирований в Донецке также просили передать им нескольких бойовикиив. В частности, Дмитрия Якоба, который был одним из двух киллеров, планировавших покушение на советника главы МВД Антона Геращенко.

Также поднимали вопрос о передаче боевикам "ЛНР" Эльбруса Гогичаева. Он – гражданин РФ, родом из Северной Осетии. Днепровский районный суд Киева признал виновным его в незаконном хранении боеприпасов (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчина получил 3 года и 6 месяцев заключения.

Андрей Яворчук также должен был быть передан в Луганск. По утверждению украинских правоохранителей, он – боевик батальона "Сомали". Сам он заявлял, что работал инструктором и непосредственного участия в боевых действиях против ВСУ не принимал. 4 июля 2019 года приговорен Голопристанским районным судом Херсонской области к 8 годам заключения.

Кто еще остается в плену боевиков

Многие. Зимой представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская сообщала, что Украине известно о более чем 300 людях. "По 101 лицу у нас есть документы, подтверждающие незаконное содержание под стражей, а по 200 людям у нас есть информация от родственников, но нет документов", – сказала тогда Лутковская.

Но точных данных пока нет. В том числе и потому, что многих Россия и боевики не признают пленными, называя всех заключенных "украинскими преступниками".

Кроме того, сотни людей остаются заключенными на территории аннексированного Крыма. По данным председателя Крымскотатарского ресурсного центра Эскендера Бариевая, только на аннексированном полуострове зафиксировано по меньшей мере 102 политически преследуемых человека, больше половины из которых – крымские татары. Этих людей последние несколько обменов так и не включили в списки.

Накануне последнего обмена родственники украинских пленных, содержащихся боевиками "ДНР", записали обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Родичі дев’ятьох українців, які нині перебувають у полоні в бойових на окупованому Донбасі, записали звернення до президента Зеленського. Імен їхніх близьких не виявилося в списках на Великодній обмін pic.twitter.com/EblPvs6cGw — hromadske (@HromadskeUA) April 15, 2020

В частности, короткие видеообращения записали матери пленных Станислава Баранова, Игоря Мирончука, Юрия Гордийчука, Виталия Чмиля, Григория Синченко, дочери пленных Елены Федорук и Елены Пех, отец пленного Евгения Ставцева и жена пленного Валерия Матюшенко.

Они отметили, что так называемая "ДНР" не соглашается отдавать Украине всех перечисленных людей, среди которых есть как военные, так и гражданские.