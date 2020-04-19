Обмен пленными: почему в списки не включают крымчан и пленников из России

Сегодня в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не обсуждают обмен крымчан и украинцев, находящихся в тюрьмах на территории России. Причина – это совсем другой трек и вышеупомянутый вопрос не является форматом ТКГ.

Такое заявление в комментарии изданию "Сегодня" сделал Алексей Резников, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Резников отметил, что вопрос освобождения пленных крымчан и российских заключенных тюрьмы в дальнейшем остается на повестке дня официального Киева.

"Но я хочу всем напомнить, что минский формат и ТКГ был создан по решению нормандского формата для завершения войны с Россией на территории Восточной Украины", – отметил он.

Резников продолжил, нормандский формат – это четыре лидера:

Владимир Зеленский (ранее Петр Порошенко) – от Украины,

Ангела Меркель – от Германии,

Эммануэль Макрон (ранишефрансуа Олланд) – от Франции,

Владимир Путин – от России.

Чиновник добавил, что минский процесс и ТКГ были созданы только по вопросам международного военного конфликта на Донбассе – части Луганской и Донецкой областей.

Минский процесс не касается переговоров, связанных с оккупацией Россией Крыма и политическими заключенными там. Это параллельные треки, которыми государство Украина тоже занимается, есть переговорщики, которые это ведут, президент и его команда об этом помнят. Но Минский процесс и обмен 16 апреля касаются только этой части,

– пояснил Резников.

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