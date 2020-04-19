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      Обмен пленными: почему в списки не включают крымчан и пленников из России

      - Читати новину українською
      Киев объяснил, почему не включают крымчан и пленников из материковой России в списки на обмен / Пресс-служба ОПУ

      Сегодня в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не обсуждают обмен крымчан и украинцев, находящихся в тюрьмах на территории России. Причина – это совсем другой трек и вышеупомянутый вопрос не является форматом ТКГ.

      Такое заявление в комментарии изданию "Сегодня" сделал Алексей Резников, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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      Резников отметил, что вопрос освобождения пленных крымчан и российских заключенных тюрьмы в дальнейшем остается на повестке дня официального Киева.

      "Но я хочу всем напомнить, что минский формат и ТКГ был создан по решению нормандского формата для завершения войны с Россией на территории Восточной Украины", – отметил он.

      Резников продолжил, нормандский формат – это четыре лидера:

      • Владимир Зеленский (ранее Петр Порошенко) – от Украины,
      • Ангела Меркель – от Германии,
      • Эммануэль Макрон (ранишефрансуа Олланд) – от Франции,
      • Владимир Путин – от России.

      Чиновник добавил, что минский процесс и ТКГ были созданы только по вопросам международного военного конфликта на Донбассе – части Луганской и Донецкой областей.

      Минский процесс не касается переговоров, связанных с оккупацией Россией Крыма и политическими заключенными там. Это параллельные треки, которыми государство Украина тоже занимается, есть переговорщики, которые это ведут, президент и его команда об этом помнят. Но Минский процесс и обмен 16 апреля касаются только этой части,
      – пояснил Резников.

      К теме Обмен пленными: когда и на каких условиях освободят крымских татар

      Что известно о последнем и предстоящем обмене

      • Последний обмен пленными состоялся 16 апреля.
      • По его итогам, домой вернулись 20 украинцев: все являются в основном гражданскими.
      • Только боевики из Донецкой области передали двух военных и одного милиционера.
      • Списки отдельно подавали как луганские, так донецкие оккупанты.
      • По словам Резинкова следующий этап обмена пленными может состояться через месяц-полтора.
      • Договариваться, скорее всего, снова будут отдельно с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.
      • Обсуждать этот вопрос начнут в среду, 22 апреля на заседании ТКГ.
      • Известно, что Украина уже передала список из не менее 200 человек, которых требует вернуть.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Крымские татары Украинцы в плену РФ Нормандский формат Минские договоренности Алексей Резников Обмен пленными
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