Обмен пленными: почему в списки не включают крымчан и пленников из России
Сегодня в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не обсуждают обмен крымчан и украинцев, находящихся в тюрьмах на территории России. Причина – это совсем другой трек и вышеупомянутый вопрос не является форматом ТКГ.
Такое заявление в комментарии изданию "Сегодня" сделал Алексей Резников, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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Резников отметил, что вопрос освобождения пленных крымчан и российских заключенных тюрьмы в дальнейшем остается на повестке дня официального Киева.
"Но я хочу всем напомнить, что минский формат и ТКГ был создан по решению нормандского формата для завершения войны с Россией на территории Восточной Украины", – отметил он.
Резников продолжил, нормандский формат – это четыре лидера:
- Владимир Зеленский (ранее Петр Порошенко) – от Украины,
- Ангела Меркель – от Германии,
- Эммануэль Макрон (ранишефрансуа Олланд) – от Франции,
- Владимир Путин – от России.
Чиновник добавил, что минский процесс и ТКГ были созданы только по вопросам международного военного конфликта на Донбассе – части Луганской и Донецкой областей.
Минский процесс не касается переговоров, связанных с оккупацией Россией Крыма и политическими заключенными там. Это параллельные треки, которыми государство Украина тоже занимается, есть переговорщики, которые это ведут, президент и его команда об этом помнят. Но Минский процесс и обмен 16 апреля касаются только этой части,
– пояснил Резников.
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Что известно о последнем и предстоящем обмене
- Последний обмен пленными состоялся 16 апреля.
- По его итогам, домой вернулись 20 украинцев: все являются в основном гражданскими.
- Только боевики из Донецкой области передали двух военных и одного милиционера.
- Списки отдельно подавали как луганские, так донецкие оккупанты.
- По словам Резинкова следующий этап обмена пленными может состояться через месяц-полтора.
- Договариваться, скорее всего, снова будут отдельно с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.
- Обсуждать этот вопрос начнут в среду, 22 апреля на заседании ТКГ.
- Известно, что Украина уже передала список из не менее 200 человек, которых требует вернуть.
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