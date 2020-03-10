Обмен пленными: когда и на каких условиях освободят крымских татар

Обмен пленными – одна из важных составляющих переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Президент Зеленский заявил, что большинство в следующем списке –крымские татары. Освободят ли крымских татар и за это потребует Кремль – в материале 24 канала.

Ловушки Кремля

Эксперты отмечают: освобождение украинских заложников Кремля – ​​важный момент. В частности, отмечает экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин, что касается крымских татар, то это сигнал, что Украина заботится о крымских татарах и хочет защитить их права, которых на полуострове проживает 300 тысяч. Впрочем, это мало влияет на процесс деоккупации.

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Крымские татары – граждане Украины, и наша обязанность их освободить. Условия, в которых находятся крымскотатарские заложники Кремля, ужасны. Как правило, они осуждены на длительные сроки заключения за свои религиозные убеждения или этническую принадлежность. Но их освобождение не будет мешать России захватывать новых заложников. Этот процесс будет продолжаться до деоккупации Крыма,

– убежден Борис Бабин.



Путин будет снова и снова незаконно задерживать крымских татар / Фото Getty

По словам сопредседателя ГИ "Правое дело" Дмитрия Снегирева, ошибка включать крымских татар в общий список на обмен.

"Должен быть отдельный список крымских татар, которых Украина требует освободить. Чтобы показать юрисдикцию украинского права над Крымским полуостровом", – отмечает Дмитрий Снегирев.

В то же время, отмечает эксперт, Россия будет настаивать, что большинство крымских татар – фигуранты уголовных дел – их незаконно обвиняют в терроризме. И в Кремле будут говорить, что нет никаких преследований по национально-этнической принадлежности.

Есть ловушки России. Если крымских татар освободят без юридической очистки, то Украина признает, что они осуждены по уголовным статьям – участие в так называемых террористических организациях. И мы будем играть по российскому сценарию,

– подчеркивает Снегирев.

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Что известно об обмене пленными?

7 сентября 2019 года Украина провела большой обмен с Россией по схеме "35 на 35": в Украину вернули 24 военнопленных и 11 политзаключенных. 29 декабря был обмен с боевиками на Донбассе: домой вернулись 76 украинцев.

За время оккупации Россией Крыма удалось освободить лишь двух крымских татар: Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Это произошло еще в 2018 году. Сейчас 88 крымских татар незаконно лишены свободы за якобы террористическую деятельность.

В начале февраля Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что составляет большой список людей, которых готовят на обмен с боевиками, большинство из которых – крымские татары.



За шесть лет анексии Россия заключила десятки крымских татар / Фото соцсетей

Председатель ОП Андрей Ермак 1 марта в Минске встретился с заместителем руководителя администрации Путина Дмитрием Козаком. Тот подтвердил намерение уже в марте осуществить новый обмен удерживаемыми лицами.

5 марта Зеленский говорил, что украинская сторона в Минске подала список из более 200 фамилий для будущего обмена удерживаемыми лицами.

6 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен включены 86 незаконно заключенных крымских татар.

Какие условия поставит Россия для освобождения крымских татар?

По мнению экспертов, Кремль пока настойчиво ищет пути восстановления Украиной водоснабжения в Крым. Иначе, отмечает Дмитрий Снегирев, в Крыму может произойти экологическая катастрофа.

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Поэтому, считает эксперт, обмен пленными и крымскими татарами в частности, скорее всего, состоится до встречи в нормандском формате, которая запланирована на апрель. Но за это Кремль захочет восстановления подачи воды в Крым и выполения Украиной политической части минских соглашений. Чтобы на встрече нормандского формата показать, что Россия пошла на уступки Украине. Или наоборот – обвинить нас в невыполнении договоренностей в случае, если Киев откажется идти на условия России.



Кремль потребует от Украины возобновления подачи воды в Крым? / Фото соцсетей

В свою очередь первый председатель Меджлиса крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Общественному радио" заявил, что сами татары могут отказаться от обмена, если узнают, что их будут менять на бандитов. По его словам, крымские татары имеют свое видение, кого и при каких условиях следует менять: тех, кого приговорили к наибольшим срокам заключения, и со слабым здоровьем.

Борис Бабин отмечает: если обмен будет по принципу людей на людей – это вопрос, который подлежит рассмотрению. Но, к сожалению, из-за того, что в Украине до сих пор отсутствует закон о преследовании военных преступников, очень ограничены возможности для уголовного преследования предателей в Крыму. После аннексии прошло шесть лет, и истек срок давности по многим преступлениям. Преступники остались безнаказанными.

В Украине фактически не на кого менять заложников Кремля. В таком случае возникнет вопрос об определенных политических уступках или уступках безопасности. Здесь есть красные линии. Речь идет о подаче воды в Крым. Эту уступку требует Кремль. Это означает отказ от полуострова,

– подчеркивает Бабин.

С одной стороны, Украина должна делать все, чтобы освободить всех незаконно заключенных заложников России. С другой, Россия использует обмен пленными, как рычаг политического давления на Украину, расшатывания ситуации внутри страны и на внешней арене. Поэтому Украине важно не перейти красные линии во время переговоров и не нанести вред нашим национальным интересам.