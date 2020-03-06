В Кабмине заверили, что не рассматривают возможности возобновления поставок воды в Крым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не рассматривает возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым. В то же время он попросил прекратить распространять домыслы и слухи по этому вопросу.

Обсуждение возможности возобновления поставок воды в Крым с участием Дмитрия Кулебы произошло в эфире телеканала "Интер".

К слову Мы хотели бы, но не можем, – Шмыгаль объяснил свои слова о подаче воды в Крым

У новоназначенного главы МИД спросили, является ли восстановление водоснабжения в Крым условием России относительно дальнейших переговоров об освобождении пленных украинцев. Тот в ответ отметил, что в переговорах с россиянами стоит быть осторожным, чтобы не давать им поводов к негативным шагам.

В этом вопросе я могу объяснить не дипломатично, а максимально четко и откровенно сказать. Украина не рассматривает возможности возобновления поставок воды из Днепра в оккупированный Крым,

– заявил Кулеба.

Он призвал прекратить спекуляции и домыслы по этому вопросу, чтобы не давать "той стороне оснований прибегнуть к негативным шаговам".

"Мы сейчас говорим с россиянами об освобождении плененных, о дополнительных точках разведения и о проведении нормандского саммита в конце апреля. Там мы намерены сделать очередной системный шаг в сторону деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины", – заявил министр.

Что Кулеба ранее говорил о поставках воды в Крым?Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в эфире проекта "Право на власть" заявил, что вопрос подачи воды в Крым – это вопрос деоккупации. Впрочем, потом оправдался и заявил, что имел в виду, будто инструментом деоккупации является предоставление ответа о возобновлении поставок.



Схожей позиции придерживался и премьер-министр Денис Шмыгаль, который заявил, что Украина не будет перекрывать воду для своих граждан. Мол, оккупант не может отвечать за ситуацию на оккупированных территориях, хотя это предусмотрено международным правом.



Сразу же после эфира оба отреклись от своих слов, пытаясь объяснить, будто "их не так поняли", "они не это имели ввиду" или "в студии было слишком шумно, чтобы объяснить".

Идея с поставкой воды в Крым: кратко

До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде. Ее подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал, однако после аннексии Украина водоснабжение прекратила.

Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году. Тогда полуостров накрыла сильная засуха. В частности, пересохла одна из крупнейших рек Крыма – Биюк-Карасу. Из-за недостатка пресной воды почвы на полуострове становятся засоленными и неплодородными. А в январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.

В этом вопросе украинский политикум и общество разделились на два лагеря: одни говорят, что Украина должна обеспечить своих граждан на оккупированной территории водой, другие – что это лишь поможет оккупантам хорошо чувствовать себя на оккупированной ими территории.