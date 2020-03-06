00:31
7 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мусульмане против конституции РФ. Терминатор по-российски
      Вєсті Кремля
      20:56, 6 марта
      Вести.UA: 8 негритят Зеленского. Шмыгаль вляпался в мокрое дело
      Вєсті.UA
      20:28, 6 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОДА В КРЫМУ КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      В Кабмине заверили, что не рассматривают возможности возобновления поставок воды в Крым

      - Читати новину українською

      Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина не рассматривает возможности возобновления поставок воды в оккупированный Крым. В то же время он попросил прекратить распространять домыслы и слухи по этому вопросу.

      Обсуждение возможности возобновления поставок воды в Крым с участием Дмитрия Кулебы произошло в эфире телеканала "Интер".

      К слову Мы хотели бы, но не можем, – Шмыгаль объяснил свои слова о подаче воды в Крым

      У новоназначенного главы МИД спросили, является ли восстановление водоснабжения в Крым условием России относительно дальнейших переговоров об освобождении пленных украинцев. Тот в ответ отметил, что в переговорах с россиянами стоит быть осторожным, чтобы не давать им поводов к негативным шагам.

      В этом вопросе я могу объяснить не дипломатично, а максимально четко и откровенно сказать. Украина не рассматривает возможности возобновления поставок воды из Днепра в оккупированный Крым,
      – заявил Кулеба.

      Он призвал прекратить спекуляции и домыслы по этому вопросу, чтобы не давать "той стороне оснований прибегнуть к негативным шаговам".

      "Мы сейчас говорим с россиянами об освобождении плененных, о дополнительных точках разведения и о проведении нормандского саммита в конце апреля. Там мы намерены сделать очередной системный шаг в сторону деоккупации и восстановления территориальной целостности Украины", – заявил министр.

      Что Кулеба ранее говорил о поставках воды в Крым?Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее в эфире проекта "Право на власть" заявил, что вопрос подачи воды в Крым – это вопрос деоккупации. Впрочем, потом оправдался и заявил, что имел в виду, будто инструментом деоккупации является предоставление ответа о возобновлении поставок.

      Схожей позиции придерживался и премьер-министр Денис Шмыгаль, который заявил, что Украина не будет перекрывать воду для своих граждан. Мол, оккупант не может отвечать за ситуацию на оккупированных территориях, хотя это предусмотрено международным правом.

      Сразу же после эфира оба отреклись от своих слов, пытаясь объяснить, будто "их не так поняли", "они не это имели ввиду" или "в студии было слишком шумно, чтобы объяснить".

      Идея с поставкой воды в Крым: кратко

      До 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде. Ее подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал, однако после аннексии Украина водоснабжение прекратила.

      Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году. Тогда полуостров накрыла сильная засуха. В частности, пересохла одна из крупнейших рек Крыма – Биюк-Карасу. Из-за недостатка пресной воды почвы на полуострове становятся засоленными и неплодородными. А в январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.

      В этом вопросе украинский политикум и общество разделились на два лагеря: одни говорят, что Украина должна обеспечить своих граждан на оккупированной территории водой, другие – что это лишь поможет оккупантам хорошо чувствовать себя на оккупированной ими территории.

      Не могут позволить открытую войну: почему Эрдоган и Путин решили договариваться
      6 марта
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Вода в Крыму Новости Крыма Аннексия Крыма МИД Украины Николай Кулеба Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 6 марта
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      6 марта , 23:00 Сирия: хлипкий мир и ничейные мигранты
      Іван Яковина
      6 марта , 22:16 Главные новости 6 марта: "коронавирус в Раде", вода для Крыма
      Вероніка Климська
      27 февраля , 17:16 Истории успеха предпринимателей: как просто создать незабываемый подарок
      Віктор Терешков
      6 марта , 17:34 Призовой конкурс для дизайнеров от компании Dimplex
      6 марта , 22:00 Кто первый бросит в меня камень?
      Дмитро Кулеба
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук