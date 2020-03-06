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      У Кабміні запевнили, що не розглядають можливості відновлення постачання води у Крим

      - Читать новость на русском
      Кулеба каже не поширювати "домисли і чутки" щодо його слів про постачання води у Крим / фото з фейсбуку Кулеби

      Міністр закордонних спав України Дмитро Кулеба запевнив, що Україна не розглядає можливості відновлення постачання води в окупований Крим. Водночас він попросив припинити поширювати домисли і чутки з цього питання.

      Обговорення можливості відновлення постачання води у Крим за участю Дмитра Кулеби відбулося в ефірі телеканалу "Інтер".

      До слова Ми хотіли б, але не можемо, – Шмигаль пояснив свої слова про подачу води в Крим

      У новопризначеного голови МЗС запитали, чи відновлення водопостачання у Крим є умовою Росії щодо подальших переговорів про звільнення полонених українців. Той у відповідь зазначив, що у перемовинах з росіянами варто бути обережним, щоб не давати їм приводів до негативних кроків.

      У цьому питанні я можу пояснити не дипломатично, а максимально чітко і відверто сказати. Україна не розглядає можливості відновлення постачання води з Дніпра в окупований Крим,
      – заявив Кулеба.

      Відтак він закликав припинити спекуляції і домисли з цього питання, щоб не давати "тій стороні підстав вдатися до негативних кроків".

      "Ми зараз говоримо з росіянами про звільнення полонених, про додаткові точки розведення і про проведення нормандського саміту наприкінці квітня. Там ми маємо намір зробити черговий системний крок в бік деокупації і відновлення територіальної цілісності України", – заявив міністр.

      Що Кулеба раніше казав про постачання води у Крим?Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше в ефірі проєкту "Право на владу" заявив, що питання подачі води у Крим – це питання деокупації. Втім потім виправдався і заявив, що мав на увазі, буцімто інструментом деокупації є надання відповіді про відновлення постачання.

      Схожої позиції дотримувався і прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який заявив, що Україна не перекриватиме воду для своїх громадян. Мовляв, окупант не може відповідати ситуацію на окупованих територіях, хоча це передбачено міжнародним правом.

      Одразу ж після ефіру обоє зреклися своїх слів, намагаючись пояснити, буцімто "їх не так зрозуміли", "вони не це мали на увазі" або "у студії було надто шумно, щоб пояснити".

      Ідея з постачанням води у Крим: коротко

      До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Її подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, однак після анексії Україна водопостачання припинила.

      Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна засуха. Зокрема, пересохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу. Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими. А у січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.

      У цьому питанні український політикум і суспільство розділилися на два табори: одні кажуть, що Україна має забезпечити своїх громадян на окупованій території водою, інші – що це лише допоможе окупантам добре почуватися на окупованій ними території.

      Дружина українця з коронавірусом заявила, що його стан погіршується, – ЗМІ
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Вода в Криму Новини Криму Анексія Криму МЗС України Микола Кулеба Новини політики
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