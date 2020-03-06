Ми хотіли б, але не можемо: Шмигаль пояснив свої слова про подачу води в Крим

Голова нового українського уряду Денис Шмигаль заявив, що потрібно подавати воду до окупованого Криму, бо там живуть українці. Однак вже за кілька годин вирішив пояснити свої слова, адже вони вже встигли набути резонансу у мережі.

"Формат ток-шоу не найкращий, аби обговорювати складні питання. Наприклад, питання подачі води в Крим", – написав прем'єр-міністр у фейсбуці після завершення програми "Право на владу".

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У ефірі цього ток-шоу 5 березня Денис Шмигаль заявив, відповідаючи на запитання про відновлення постачання води до окупованого Росією Криму: "Ми не перекриємо воду для українців. Крапка. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть".

Заява набула гучного резонансу, адже воду, яку використовують люди, і воду, яку вживатимуть окупанти, неможливо розділити. Новий український прем'єр визнав це у своєму пості у фейсбуці, однак зауважив, що позиції не змінив:

Уряд не забуває про українців, які мешкають на окупованих територіях.

Уряд прагне зробити все, аби допомогти їм та аби вони відчували це.

Позиція залишається незмінною: ми хотіли би подавати воду нашим громадянам, але не можемо і не маємо технічної змоги робити цього до деокупації півострова та повернення його до складу України,

– підсумував Шмигаль.

Важливо! Згідно з міжнародним правом, усю відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант. Тож і проблему води в Криму мала б вирішувати Росія. Найпростіший спосіб – повернути півострів під контроль України.

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Чому в Криму катастрофічна ситуація з прісною водою

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді.

Воду подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал.

Після анексії Україна у 2014 році водопостачання припинила.

Масштабна криза з водою у Криму почалася у 2018 після сильної засухи.

У Росії тривалий час "не бачили" проблеми.

У січні 2020 року окупанти нарешті визнали, що стан з водою на півострові катастрофічний.

Вода в Крим: як її нестача впливає на окупацію півострова – читайте у матеріалі 24 каналу.