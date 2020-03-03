Вода у Криму для Путіна – не першочергове завдання, – розвідка

Найголовніше завдання для режиму Путіна у Криму – це військова складова. Саме це дозволяє Росії реалізовувати свої національні інтереси.

Однак, попри це у Росії моніторять ситуацію стосовно української інфраструктури, а особливо – південних територій та акваторій Чорного й Азовського морів. Про це в інтерв’ю "Обозревателю" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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Це питання стратегічного значення. Якщо ми говоримо про те, чи важлива для режиму Путіна вода у Криму – це не першочергове завдання. На першому місці для нього військова складова, яка дозволятиме РФ реалізовувати свої національні інтереси. Як у регіоні Чорного моря, так і далі,

– запевнив експерт.

Скібіцький уточнив: з 2014 року по 2019-й Росія збільшила в окупованому Криму чисельність своїх військовослужбовців – з 10 – 12 тисяч до 32 500. Тобто після анексії півострова їх стало більше у 2,5 раза.

Ба більше – на цьому окупанти не збираються зупинятися: угруповання військ РФ буде нарощуватися і надалі. Росія збирається вийти на чисельність у 40 тисяч військових на території Криму.

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