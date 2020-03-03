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      Вода у Криму для Путіна – не першочергове завдання, – розвідка

      - Читать новость на русском
      Засуха у Криму / ZIK

      Найголовніше завдання для режиму Путіна у Криму – це військова складова. Саме це дозволяє Росії реалізовувати свої національні інтереси.

      Однак, попри це у Росії моніторять ситуацію стосовно української інфраструктури, а особливо – південних територій та акваторій Чорного й Азовського морів. Про це в інтерв’ю "Обозревателю" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

      Позиція: У якому випадку Україна готова відновити водопостачання до Криму: відповідь Данілова

      Це питання стратегічного значення. Якщо ми говоримо про те, чи важлива для режиму Путіна вода у Криму – це не першочергове завдання. На першому місці для нього військова складова, яка дозволятиме РФ реалізовувати свої національні інтереси. Як у регіоні Чорного моря, так і далі,
      – запевнив експерт.

      Скібіцький уточнив: з 2014 року по 2019-й Росія збільшила в окупованому Криму чисельність своїх військовослужбовців – з 10 – 12 тисяч до 32 500. Тобто після анексії півострова їх стало більше у 2,5 раза.

      Ба більше – на цьому окупанти не збираються зупинятися: угруповання військ РФ буде нарощуватися і надалі. Росія збирається вийти на чисельність у 40 тисяч військових на території Криму.

      Чому водопостачання у Криму є дискусійним питанням:

      • Річ у тім, що до 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Її подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, однак після анексії Україна водопостачання припинила.
      • Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна засуха. Зокрема, пересохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу.
      • Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими. А у січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
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      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Анексія Криму Новини Криму Міністерство оборони України Вода в Криму
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