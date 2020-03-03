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      Вода в Крыму для Путина – не первоочередная задача, – разведка

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      Самая главная задача для режима Путина в Крыму – это военная составляющая. Именно это позволяет России реализовать свои национальные интересы.

      Однако несмотря на это в России мониторят ситуацию относительно украинской инфраструктуры, а особенно – южных территорий и акваторий Черного и Азовского морей. Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

      Позиция: В каком случае Украина готова восстановить водоснабжение в Крым: ответ Данилова

      Это вопрос стратегического значения. Если мы говорим о том, важна ли для режима Путина вода в Крыму – это не первоочередная задача. На первом месте для него военная составляющая, которая позволит РФ реализовать свои национальные интересы. Как в регионе Черного моря, так и дальше,
      – заверил эксперт.

      Скибицкий уточнил: с 2014 года по 2019-й Россия увеличила в оккупированном Крыму численность своих военнослужащих – с 10 – 12 тысяч до 32 500. То есть после аннексии полуострова их стало больше в 2,5 раза.

      Более того, на этом оккупанты не собираются останавливаться: группировки войск РФ будут наращиваться и в дальнейшем. Россия собирается выйти на численность в 40 тысяч военных на территории Крыма.

      Почему водоснабжение в Крыму является дискуссионным вопросом:

      • Дело в том, что до 2014 года Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде. Ее подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал, однако после аннексии Украина водоснабжение прекратила.
      • Кризис с водой в Крыму наступил в 2018 году. Тогда полуостров накрыла сильная засуха. В частности, пересохла одна из крупнейших рек Крыма – Биюк-Карасу.
      • Из-за недостатка пресной воды почвы на полуострове становятся засоленными и неплодородными. А в январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что положение с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90–100 дней.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Міністерство оборони України Вода в Крыму
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