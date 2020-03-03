Вода в Крыму для Путина – не первоочередная задача, – разведка

Самая главная задача для режима Путина в Крыму – это военная составляющая. Именно это позволяет России реализовать свои национальные интересы.

Однако несмотря на это в России мониторят ситуацию относительно украинской инфраструктуры, а особенно – южных территорий и акваторий Черного и Азовского морей. Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

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Это вопрос стратегического значения. Если мы говорим о том, важна ли для режима Путина вода в Крыму – это не первоочередная задача. На первом месте для него военная составляющая, которая позволит РФ реализовать свои национальные интересы. Как в регионе Черного моря, так и дальше,

– заверил эксперт.

Скибицкий уточнил: с 2014 года по 2019-й Россия увеличила в оккупированном Крыму численность своих военнослужащих – с 10 – 12 тысяч до 32 500. То есть после аннексии полуострова их стало больше в 2,5 раза.

Более того, на этом оккупанты не собираются останавливаться: группировки войск РФ будут наращиваться и в дальнейшем. Россия собирается выйти на численность в 40 тысяч военных на территории Крыма.

Почему водоснабжение в Крыму является дискуссионным вопросом: