В каком случае Украина готова возобновить водоснабжение в Крыму: ответ Данилова
Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым. С политической точки зрения, – такое решение невозможно. У Украины есть только один вариант, при котором готова восстановить водоснабжение на полуостров.
Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью liga.net.
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Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. С политической точки зрения, я думаю, что это – невозможно. Если Россия возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя,
– подчеркнул он.
В то же время, Данилов вспомнил скандал с заявлением главы парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией по этому вопросу.
"Думаю, он не имел в виду то, что сказал", – уточнил секретарь СНБО.
Почему вопрос подачи воды в Крым сейчас активно обсуждается:
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки прекращены.
- Кризис с водой на полуострове начался летом 2018 года, ведь Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое возле Севастополя полностью высохло озеро.
- Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленные и бесплодные.
- В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.