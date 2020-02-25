В каком случае Украина готова возобновить водоснабжение в Крыму: ответ Данилова

Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым. С политической точки зрения, – такое решение невозможно. У Украины есть только один вариант, при котором готова восстановить водоснабжение на полуостров.

Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью liga.net.

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Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. С политической точки зрения, я думаю, что это – невозможно. Если Россия возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя,

– подчеркнул он.

В то же время, Данилов вспомнил скандал с заявлением главы парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией по этому вопросу.

"Думаю, он не имел в виду то, что сказал", – уточнил секретарь СНБО.

Почему вопрос подачи воды в Крым сейчас активно обсуждается: