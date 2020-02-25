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      В каком случае Украина готова возобновить водоснабжение в Крыму: ответ Данилова

      - Читати новину українською
      Алексей Данилов / Liga.net

      Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым. С политической точки зрения, – такое решение невозможно. У Украины есть только один вариант, при котором готова восстановить водоснабжение на полуостров.

      Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью liga.net.

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      Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. С политической точки зрения, я думаю, что это – невозможно. Если Россия возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя,
      – подчеркнул он.

      В то же время, Данилов вспомнил скандал с заявлением главы парламентской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией по этому вопросу.

      "Думаю, он не имел в виду то, что сказал", – уточнил секретарь СНБО.

      Почему вопрос подачи воды в Крым сейчас активно обсуждается:

      • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После российской аннексии в 2014 году поставки прекращены.
      • Кризис с водой на полуострове начался летом 2018 года, ведь Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Уже в 2019 году в селе Кизиловое возле Севастополя полностью высохло озеро.
      • Из-за недостатка пресной воды за годы оккупации почвы на полуострове стали засоленные и бесплодные.
      • В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма СНБО Алексей Данилов Аннексия Крыма Вода в Крыму
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