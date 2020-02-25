У якому випадку Україна готова відновити водопостачання у Криму: відповідь Данілова

Україна не може постачати воду в окупований Крим. З політичної точки зору, – таке рішення є неможливим. Україна має лише один варіант, за якого готова відновити водопостачання на півострів.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю liga.net.

Актуально: Данілов про повернення Криму: Є декілька кейсів

Моя особиста думка: ми не можемо поставляти воду в окупований Крим. З політичної точки зору, я думаю, що це – неможливо. Якщо Росія повертає Крим, то вода піде туди відразу. Це складне питання. І думати, що є проста відповідь, не можна,

– наголосив він.

Водночас, Данілов пригадав скандал із заявою голови парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією щодо цього питання.

"Гадаю, він не мав на увазі те, що сказав", – уточнив секретар РНБО.

Чому питання постачання води у Криму зараз активно обговорюється: