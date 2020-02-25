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      У якому випадку Україна готова відновити водопостачання у Криму: відповідь Данілова

      - Читать новость на русском
      Олексій Данілов / Liga.net

      Україна не може постачати воду в окупований Крим. З політичної точки зору, – таке рішення є неможливим. Україна має лише один варіант, за якого готова відновити водопостачання на півострів.

      Про це розповів секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю liga.net.

      Актуально: Данілов про повернення Криму: Є декілька кейсів

      Моя особиста думка: ми не можемо поставляти воду в окупований Крим. З політичної точки зору, я думаю, що це – неможливо. Якщо Росія повертає Крим, то вода піде туди відразу. Це складне питання. І думати, що є проста відповідь, не можна,
      – наголосив він.

      Водночас, Данілов пригадав скандал із заявою голови парламентської фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією щодо цього питання.

      "Гадаю, він не мав на увазі те, що сказав", – уточнив секретар РНБО.

      Чому питання постачання води у Криму зараз активно обговорюється:

      • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після російської анексії у 2014 році постачання припинили.
      • Криза з водою на півострові почалася влітку 2018 року, адже Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Вже у 2019 році в селі Кизилове поблизу Севастополя повністю висохло озеро.
      • Через нестачу прісної води за роки окупації ґрунти на півострові стали засолені і неродючі.
      • У січні 2020 року представники окупантів у Криму заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму РНБО Олексій Данілов Анексія Криму Вода в Криму
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