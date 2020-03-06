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      Мы хотели бы, но не можем, – Шмыгаль объяснил свои слова о подаче воды в Крым

      - Читати новину українською

      Председатель нового украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что нужно подавать воду в оккупированный Крым, так как там живут украинцы. Однако уже через несколько часов решил объяснить свои слова, ведь они уже успели приобрести резонанс в сети.

      "Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым", – написал премьер-министр в фейсбуке после завершения программы "Право на власть". 

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      В эфире этого ток-шоу 5 марта Денис Шмыгаль заявил, отвечая на вопрос о возобновлении поставок воды в оккупированный Россией Крым: "Мы не перекроем воду для украинцев. Точка. Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут". 

      Заявление приобрело громкий резонанс, ведь воду, которую используют люди, и воду, которую берут оккупанты, невозможно разделить. Новый украинский премьер признал это в своем посте в фейсбуке, однако подчеркнул, что позиции не изменил: 

      • Правительство не забывает об украинцах, проживающих на оккупированных территориях.
      • Правительство стремится сделать все, чтобы помочь им и чтобы они чувствовали это.

      Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины,
      – подытожил Шмыгаль. 

      Важно! Согласно международному праву, всю ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях несет государство-оккупант. Поэтому и проблему воды в Крыму должна решать Россия. Самый простой способ – вернуть полуостров под контроль Украины.

      К теме  Вода в Крыму для Путина – не первоочередная задача, – разведка

      Почему в Крыму катастрофическая ситуация с пресной водой

      • До 2014 году Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде.
      • Воду подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал.
      • После аннексии Украина в 2014 году водоснабжения прекратила.
      • Масштабный кризис с водой в Крыму начался в 2018 после сильной засухи. 
      • В России долгое время "не видели" проблемы. 
      • В январе 2020 года оккупанты наконец признали, что состояние с водой на полуострове катастрофическое.

      Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова – читайте в материале 24 канала. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Украина – Россия Оккупированные территории Аннексия Крыма Новости Крыма Вода в Крыму Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Новости Украины
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