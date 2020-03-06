Мы хотели бы, но не можем, – Шмыгаль объяснил свои слова о подаче воды в Крым

Председатель нового украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что нужно подавать воду в оккупированный Крым, так как там живут украинцы. Однако уже через несколько часов решил объяснить свои слова, ведь они уже успели приобрести резонанс в сети.

"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым", – написал премьер-министр в фейсбуке после завершения программы "Право на власть".

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В эфире этого ток-шоу 5 марта Денис Шмыгаль заявил , отвечая на вопрос о возобновлении поставок воды в оккупированный Россией Крым: "Мы не перекроем воду для украинцев. Точка . Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут ".

Заявление приобрело громкий резонанс, ведь воду, которую используют люди, и воду, которую берут оккупанты, невозможно разделить. Новый украинский премьер признал это в своем посте в фейсбуке, однако подчеркнул, что позиции не изменил:

Правительство не забывает об украинцах, проживающих на оккупированных территориях.

Правительство стремится сделать все, чтобы помочь им и чтобы они чувствовали это.

Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины,

– подытожил Шмыгаль.

Важно! Согласно международному праву, всю ответственность за политику безопасности и гуманитарной ситуации на оккупированных территориях несет государство-оккупант. Поэтому и проблему воды в Крыму должна решать Россия. Самый простой способ – вернуть полуостров под контроль Украины.

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Почему в Крыму катастрофическая ситуация с пресной водой

До 2014 году Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде.

Воду подавали через 400-километровый Северо-Крымский канал.

После аннексии Украина в 2014 году водоснабжения прекратила.

Масштабный кризис с водой в Крыму начался в 2018 после сильной засухи.

В России долгое время "не видели" проблемы.

В январе 2020 года оккупанты наконец признали, что состояние с водой на полуострове катастрофическое.