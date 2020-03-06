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      Новий український уряд виступає за постачання води у Крим

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      Питання подачі води у Крим – питання деокупації, – Кулеба / radiosvoboda.org

      Новий Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що постачання води в анексований Крим не є питанням торгівлі з окупантом. На його думку, це виключно питання гуманітарної відповідальності перед людьми, які живуть на анексованому півострові.

      Непостачання води у Крим призведе до гуманітарної катастрофи, заявив Денис Шмигаль в ефірі проєкту "Право на владу".

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      Там живуть українці. Ми не перекриємо воду для українців. Крапка. Крим – це Україна. Ми не збираємося подавати воду не в Україну. Окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть,
      – заявив прем'єр.

      Таку ж позицію призначив новий міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він підкреслив, що пошуки компромісу є стратегією дипломатії, але кінцева мета – відновлення територіальної цілісності України і вихід окупанта з нашої території.

      "Питання подачі води в окупований Крим – це інструмент деокупації. Я маю на увазі, надання відповіді. Можна надавати, можна не надавати, але це завжди може розглядатися як інструмент деокупації", – підкреслив глава МЗС.

      Що про це каже міжнародне право?Згідно з міжнародним правом, усю відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих територіях несе держава-окупант. Відповідно питання з постачанням води в окупований Крим мала б вирішувати Росія – впритул до деокупації півострова.

      Ідея з постачанням води у Крим: коротко

      До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Її подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, однак після анексії Україна водопостачання припинила.

      Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна засуха. Зокрема, пересохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу. Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими. А у січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.

      У цьому питанні український політикум і суспільство розділилися на два табори: одні кажуть, що Україна має забезпечити своїх громадян на окупованій території водою, інші – що це лише допоможе окупантам добре почуватися на окупованій ними території. До слова, в уряді Олексія Гончарука заперечували можливість постачання води до деокупації Криму.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Кабінет Міністрів України Вода в Криму Новини Криму Анексія Криму Денис Шмигаль Новий уряд Шмигаля Дмитро Кулеба – новини Новини України Новини політики
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