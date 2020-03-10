Обмін полоненими: коли і на яких умовах звільнять кримських татар

Обмін полоненими – одна з важливих складових переговорів щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Президент Зеленський заявив, що більшість у наступному списку – кримські татари. Чи звільнять кримських татар і що за це вимагатиме Кремль, – в матеріалі 24 каналу.

Пастки Кремля

Експерти наголошують: звільнення українських заручників Кремля – важливий момент. Зокрема, зауважує експредставник президента України в Криму Борис Бабін, що стосується кримських татар, то це сигнал, що Україна дбає про кримських татар і хоче захистити їхні права, яких на півострові проживає 300 тисяч. Утім, це мало впливає на процес деокупації.

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Кримські татари – громадяни України, і наш обов’язок їх звільнити. Умови, в яких перебувають кримськотатарські заручники Кремля, жахливі. Як правило, їх засуджено на тривалі терміни ув’язнення за власні релігійні переконання або ж етнічну приналежність. Але їхнє звільнення не заважатиме Росії захоплювати нових заручників. Цей процес триватиме до деокупації Криму,

– переконаний Борис Бабін.



Путін буде знову і знову незаконно затрумувати кримських татар / Фото Getty

За словами співголови ГІ "Права справа" Дмитра Снєгирьова, помилка включати кримських татар у загальний список на обмін.

"Повинен бути окремий список кримських татар, яких Україна вимагає звільнити. Щоб показати юрисдикцію українського права над Кримським півостровом",

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Водночас, зауважує експерт, Росія наполягатиме, що більшість кримських татар – фігуранти карних справ – їх незаконно звинувачують у тероризмі. І в Кремлі говоритимуть, що немає жодних переслідувань за національно-етнічною приналежністю.

Є пастки Росії. Якщо кримських татар звільнять без юридичної очистки, то Україна визнає, що вони засуджені по кримінальних статтях – участі в так званих терористичних організаціях. І ми гратимемо за російським сценарієм,

– підкреслює Снєгирьов.

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Що відомо про обмін полоненими?

7 вересня 2019 року Україна провела великий обмін з Росією за схемою "35 на 35": до України повернули 24 військовополонених та 11 політв'язнів. 29 грудня був обмін із бойовиками на Донбасі: додому повернулися 76 українців.

За час окупації Росією Криму вдалося звільнити лише двох кримських татар: Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза. Це відбулося ще в 2018 році. Наразі 88 кримських татар незаконно позбавлені волі за ніби терористичну діяльність.

На початку лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що складає великий список людей, яких готують на обмін із бойовиками, більшість з яких – кримські татари.



За шість років аенксії Росія ув’язнила десятки кримських татар / Фото соцмереж

Голова ОП Андрій Єрмак 1 березня у Мінську зустрівся із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком. Той підтвердив намір вже у березні здійснити новий обмін утримуваними особами.

5 березня Зеленський говорив, що українська сторона в Мінську подала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну утримуваними особами.

6 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін включено 86 незаконно ув'язнених кримських татар.

Які умови поставить Росія для звільнення кримських татар?

На думку експертів, Кремль наразі наполегливо шукає шляхи відновлення Україною водопостачання в Крим. Інакше, зазначає Дмитро Снєгирьов, в Криму може статися екологічна катастрофа.

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Тому, вважає експерт, обмін полоненими і кримськими татарами зокрема, швидше за все, відбудеться до зустрічі в нормандському форматі, яка запланована на квітень. Але за це Кремль захоче відновлення постачання води в Крим і виконання Україною політичної частини мінських угод. Щоб на зустрічі нормандського формату показати, що Росія пішла на поступки Україні. Або навпаки – звинуватити нас у невиконанні домовленостей у разі, якщо Київ відмовиться йти на умови Росії.



Кремль зажадає від України поновлення подачі води в Крим? / Фото соцмереж

У свою чергу перший голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв’ю "Громадському радіо" заявив, що самі татари можуть відмовитися від обміну, якщо дізнаються, що їх мінятимуть на бандитів. За його словами, кримські татари мають своє бачення, кого і за яких умов слід міняти: тих, кого засудили до найбільших термінів ув'язнення, і зі слабким здоров’ям.

Борис Бабін наголошує: якщо обмін буде за принципом: людей на людей – це питання, яке підлягає розгляду. Але, на жаль, через те, що в Україні досі відсутній закон про переслідування військових злочинців, дуже обмежені можливості для кримінального переслідування зрадників у Криму. Після анексії минуло шість років, і сплив термін давності по багатьом злочинам. Злочинці залишилися безкарними.

В України фактично немає, на кого міняти заручників Кремля. У такому випадку виникне питання про певні політичні чи безпекові поступки. Тут є червоні лінії. Мовиться про подачу води в Крим. Цю поступку вимагає Кремль. Це означатиме відмову від півострова,

– підкреслює Бабін.

З одного боку, Україна повинна робити все, аби звільнити всіх незаконно ув’язнених заручників Росії. З іншого, Росія використовує обмін полоненими, як важіль політичного тиску на Україну, розхитування ситуації в середині країни і на зовнішній арені. Тому Україні важливо, не перейти червоні лінії під час переговорів і не завдати шкоди нашим національним інтересам.