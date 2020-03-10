Як Росія захоплювала Крим: нові докази участі в анексії військових РФ – фото, імена

У захопленні Криму у 2014 році брав участь російський ракетний крейсер "Москва". Зокрема, деякі члени екіпажу цього військового судна були нагороджені медалями за окупацію Криму.

Дані про них та докази причетності цих військових до окупації оприлюднила волонтерська спільнота InformNapalm на своєму сайті.

Тим часом У Києві пройшла акція солідарності з Кримом: відео з місця події

Сьогодні ми публікуємо дані про російських військовослужбовців з ракетного крейсера "Москва", які вдалося зібрати завдяки посту сестри одного з них,

– розповідають там.

Так, розслідувачі натрапили на допис Ельміри Ахметвалієвої у російській соцмережі Вконтакте. У ньому жінка просить проголосувати у конкурсі за свого брата-футболіста, який служив на крейсері "Москва". Свій допис вона ілюструє фотографією брата з медаллю за окупацію Криму.



Допис сестри окупанта / Скріншот InformNapalm

Як наголошують волонтери, це фото стало відправною точкою їх розслідування.

Далі були знайдені три сторінки Ельміра Ахметвалієва, на яких він вказав місце проживання (Набережні Челни) та дату народження без року – 10 липня. На сайті спортивної соціальної мережі розслідувачі знайшли більше інформації про спортсмена: "Ахметвалієв Ельмір Фахімович, 10.07.1994 року народження, місто Набережні Челни, Татарстан, РФ".



Інформація про окупанта Ахметвалієва / Скріншот зі спортивного сайту від Informnapalm

Окрім того, на одній зі сторінок росіянина відшукали поширений відеосюжет про приїзд на початку квітня 2014 року у Севастополь російських акторів театру і кіно та телеведучих. Ці пропагандисти побували також на крейсері "Москва". У сюжеті коментар дає командир групи радіоелектронної боротьби крейсера "Москва" лейтенант Іван Заботурін. Так, завдяки пропагандистським ЗМІ стає відомо про ще одного російського окупанта.



Іван Заботурін – ще один окупант / Скріншот InformNapalm

Ще один окупант із крейсера, якого нагородили медаллю, – Дмитро Борисенко, 1991 року народження. Чоловік родом із Саратовської області хоч і не вказав у профілі номер військової частини та назву корабля, на якому служив, але опублікував фото. На ньому він працює з картою. Збільшивши масштаб, можна прочитати, що на карті написані прізвища двох командирів бойових частин крейсера "Москва": командир радіотехнічної бойової частини, капітан 3-го рангу Олексій Едуардович Тараненко та командир бойової частини-1, капітан-лейтенант Станіслав Курбанов. Останній вписаний у базу даних центру "Миротворець".



Борисенко над картою / Фото InformNapalm

Ба більше – на своїй сторінці у соцмережі Борисенко опублікував фото із крейсера "Москва", на ньому він – праворуч.



Борисенко на крейсері "Москва / Фото InformNapalm

Увага! Крейсер "Москва" на час захоплення Криму входив до складу 11-ї бригади протичовнових кораблів У грудні 2014 року на базі бригади було відновлено 30-ту дивізію надводних кораблів ЧФ РФ. "Москва" давно потребує модернізації, адже у флоті РФ з 1983 року. З 2016 року крейсер “Москва” відправили на ремонт, оскільки він не міг вже пройти навіть милю. На початку січня 2020 року з’явилась інформація, що крейсер готується повернутися до складу флоту після ремонту.