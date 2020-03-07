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      Постачання води у Крим – одна з умов Путіна для завершення війни на Донбасі, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Умову про відновлення постачання води у Крим Путін вже двічі озвучував Зеленському / fakty.com.ua

      Журналіст Юрій Бутусов заявляє, що постачання води у Крим – одна з умов для завершення війни на Донбасі, яку під час зустрічі у нормандському форматі висловив Володимир Путін. Згодом у телефонній розмові 14 лютого Путін буцімто ще раз вимагав у Володимира Зеленського включити цей пункт як одну з умов домовленостей.

      Саме тому спочатку глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, а потім прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявили про намір подати воду до Криму, заявляє Юрій Бутусов з посиланням на джерела видання "Цензор.НЕТ".

      Важливо У Кабміні запевнили, що не розглядають можливості відновлення постачання води у Крим

      Це перевірка громадської думки. Офіс Президента України вивчає, чи готове українське суспільство піти на такі поступки Путіну, і чи може поставка води у Крим стати темою для домовленостей з Росією,
      – пояснює журналіст.

      Він переконаний, що домовленість з Путіним щодо постачання води у Крим може бути великою помилкою президента Росії. Передовсім через те, що питання води у Криму жодним чином не стосується завершення війни на Донбасі.

      "Раніше і сам президент озвучував стратегію вирішення спочатку проблеми Донбасу, а вже тоді Криму. У цих питаннях різні міжнародно-правові ситуації і різні пакети санкцій", – наголосив Юрій Бутусов.

      Що про такі домовленості говорять у владі?Раніше питання про можливість таких домовленостей ставили міністру закордонних справ Дмитру Кулебі. Той лише сказав, що у перемовинах з росіянами варто бути обережнішими з такими темами, бо, мовляв, такі запитання "можуть надати агресору привід до негативних дій".

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      Проблеми з постачанням води у Крим: коротко

      До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді. Її подавали через 400-кілометровий Північно-Кримський канал, однак після анексії Україна водопостачання припинила.

      Криза з водою у Криму настала у 2018 році. Тоді півострів накрила сильна засуха. Зокрема, пересохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу. Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими. А у січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.

      У цьому питанні український політикум і суспільство розділилися на два табори: одні кажуть, що Україна має забезпечити своїх громадян на окупованій території водою, інші – що це лише допоможе окупантам добре почуватися на окупованій ними території.

      Наступного дня після зміни Кабінету Міністрів новопризначені прем'єр Денис Шмигаль і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявили, що постачання води у Крим – це не торгівля з окупантом, а "допомога українцям". Втім потім обоє запевнили, що новий уряд не збирається пускати дніпровську воду на окупований півострів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Володимир Путін Денис Шмигаль Новий уряд Шмигаля Нормандська зустріч 2019 Нормандський формат Війна на Донбасі Володимир Зеленський Вода в Криму Анексія Криму Новини Криму Новини політики
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