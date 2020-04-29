Освобожденные пленные находятся на обсервации: что известно об их состоянии здоровья

Освобожденные из плена пророссийских боевиков 20 украинцев находятся на обсервации из-за пандемии коронавируса на Донетчине. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Начальник отдела стратегического развития здравоохранения и обеспечения лекарственными средствами управления организации и развития медицинской помощи населению Александр Педенко рассказал, что жалоб у бывших пленных нет, сообщает Укринформ.

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Он добавил, что на этой неделе будет уже 14 дней пребывания украинцев в обсервации.

У бывших пленников боевиков повторно возьмут образцы для ПЦР-исследования на COVID-19. Если результаты будут отрицательные, то освобожденные лица смогут направляться домой.

Ранее экс-пленных уже проверяли на коронавирус, результаты всех тестов были отрицательными.

Что известно об обмене пленными

Первый обмен пленными в 2020 году состоялся 16 апреля;

В его рамках Украина освободила 20 своих граждан, но зато отпустила 14 боевиков и их сторонников.

Списки украинцев, которые вернулись – здесь. Среди людей, вернувшихся из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими.

Все освобожденные проходят обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.

Четверо боевиков "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированные территории.

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