Главы МИД "нормандской четверки" провели переговоры: основное

Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" 30 апреля провели видеопереговоры. Они обсудили в первую очередь вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и обмен пленными.

По итогам переговоров министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что позиция Украины остается неизменной и ее поддерживают партнеры из Франции и Германии. Ключевым вопросом для сторон остается поиск взаимоприемлемых решений для прекращения войны и деоккупации украинских территорий, сообщает 24 канал.

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Дипломат подчеркнул, что готов к диалогу по любым самым чувствительным вопросам, но украинская сторона никогда не будет пересекать красные линии. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров пытался свести ситуацию к прямому диалогу между Украиной и подконтрольными России боевиками так называемых "Л/ДНР".

"Определенная часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и так называемым условным Донецком и Луганском. Украина готова говорить с украинцами на оккупированных территориях, и более того, мы стремимся к этому. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены должным образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий", – сказал Кулеба.

Также министры не обсуждали вопрос создания так называемого Консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ, а только выслушали российскую позицию по этому поводу.

О чем говорили главы МИД "нормандской четверки"

Дмитрий Кулеба отметил, что сегодня министры обсуждали вопросы безопасности и это демонстрирует, "что любой разговор в нормандском формате базируется на принципе "сначала безопасность".

Об обмене и новых освобождениях пленных.

Министры приветствовали предпасхальный обмен пленными и обсудили вероятность нового обмена. Так, Кулеба во время переговоров заявил о необходимости освобождения всех украинцев, которых незаконно удерживают на территории России и в оккупированном Крыму.

"Безусловно, мы еще далеки от реализации формулы обмена "всех на всех", поэтому нужно двигаться вперед. Здесь Россия и Украина должны продолжить взаимодействовать. Я отдельно подчеркнул необходимость освобождения украинцев, которых удерживают на территории РФ, в оккупированном Крыму, и обратился к своему российскому коллеге с призывом вести активную работу с целью их освобождения", – сказал Кулеба.

О войне на Донбассе

Министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции также договорились, что Трехсторонняя контактная группа как можно скорее обсудит детали объявления прекращения огня на Донбассе и определит дату, с которой он будет введен в действие.

О новых переговорах в нормандском формате

Во время встречи главы МИД договорились провести новые переговоры в формате видеоконференции в следующем месяце – в мае 2020 года.

О коронавирусе и оккупированных территориях

Дипломаты не обошли вниманием и ситуацию, сложившуюся на фоне пандемии коронавируса. Кулеба подчеркнул, что СММ ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста должна быть обеспечена полная и безоговорочная возможность доступа к оккупированным территориям Украины.

О новых переговорах в нормандском формате

Во время встречи главы МИД договорились провести новые переговоры в формате видеоконференции в следующем месяце – в мае 2020 года.

Однако пока не определена дата проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки", который ранее был запланирован на апрель в Берлине. По словам Кулебы, этот вопрос до сих пор остается на повестке дня.

"Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен. Но при этом мы должны подойти к нему с конкретными наработками, с выполненными теми задачами, которые были поставлены во время парижского саммита, и с пониманием того, какими будут результаты берлинского саммита... Он остается на повестке дня, но устанавливать конкретное время его проведения пока было бы рано", – сказал Кулеба.

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