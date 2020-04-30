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      Главы МИД "нормандской четверки" провели переговоры: основное

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      Дмитрий Кулеба рассказал об итогах переговоров "Нормандской четверки"
      Дмитрий Кулеба рассказал об итогах переговоров "Нормандской четверки" / Кабмин

      Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" 30 апреля провели видеопереговоры. Они обсудили в первую очередь вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и обмен пленными.

      По итогам переговоров министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что позиция Украины остается неизменной и ее поддерживают партнеры из Франции и Германии. Ключевым вопросом для сторон остается поиск взаимоприемлемых решений для прекращения войны и деоккупации украинских территорий, сообщает 24 канал.

      Важно Какую тактику в переговорах по Донбассу избрала Россия и как действовать сейчас Украине

      Дипломат подчеркнул, что готов к диалогу по любым самым чувствительным вопросам, но украинская сторона никогда не будет пересекать красные линии. В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров во время переговоров пытался свести ситуацию к прямому диалогу между Украиной и подконтрольными России боевиками так называемых "Л/ДНР".

      "Определенная часть разговора была посвящена попыткам российского коллеги завести интерпретацию реальности в прямой диалог между Киевом и так называемым условным Донецком и Луганском. Украина готова говорить с украинцами на оккупированных территориях, и более того, мы стремимся к этому. Но мы не должны говорить с теми незаконными формированиями, которые не уполномочены должным образом представлять интересы украинцев с оккупированных территорий", – сказал Кулеба.

      Также министры не обсуждали вопрос создания так называемого Консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ, а только выслушали российскую позицию по этому поводу.

      О чем говорили главы МИД "нормандской четверки"

      Дмитрий Кулеба отметил, что сегодня министры обсуждали вопросы безопасности и это демонстрирует, "что любой разговор в нормандском формате базируется на принципе "сначала безопасность".

      • Об обмене и новых освобождениях пленных.

      Министры приветствовали предпасхальный обмен пленными и обсудили вероятность нового обмена. Так, Кулеба во время переговоров заявил о необходимости освобождения всех украинцев, которых незаконно удерживают на территории России и в оккупированном Крыму.

      "Безусловно, мы еще далеки от реализации формулы обмена "всех на всех", поэтому нужно двигаться вперед. Здесь Россия и Украина должны продолжить взаимодействовать. Я отдельно подчеркнул необходимость освобождения украинцев, которых удерживают на территории РФ, в оккупированном Крыму, и обратился к своему российскому коллеге с призывом вести активную работу с целью их освобождения", – сказал Кулеба.

      • О войне на Донбассе

      Министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции также договорились, что Трехсторонняя контактная группа как можно скорее обсудит детали объявления прекращения огня на Донбассе и определит дату, с которой он будет введен в действие.

      • О новых переговорах в нормандском формате

      Во время встречи главы МИД договорились провести новые переговоры в формате видеоконференции в следующем месяце – в мае 2020 года.

      • О коронавирусе и оккупированных территориях

      Дипломаты не обошли вниманием и ситуацию, сложившуюся на фоне пандемии коронавируса. Кулеба подчеркнул, что СММ ОБСЕ и Международному комитету Красного Креста должна быть обеспечена полная и безоговорочная возможность доступа к оккупированным территориям Украины.

      • О новых переговорах в нормандском формате

      Во время встречи главы МИД договорились провести новые переговоры в формате видеоконференции в следующем месяце – в мае 2020 года.

      Однако пока не определена дата проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки", который ранее был запланирован на апрель в Берлине. По словам Кулебы, этот вопрос до сих пор остается на повестке дня.

      "Никто не сомневается в том, что берлинский саммит должен быть проведен. Но при этом мы должны подойти к нему с конкретными наработками, с выполненными теми задачами, которые были поставлены во время парижского саммита, и с пониманием того, какими будут результаты берлинского саммита... Он остается на повестке дня, но устанавливать конкретное время его проведения пока было бы рано", – сказал Кулеба.

      Кулеба рассказал об итогах переговоров глав МИД "нормандской четверки": видео

       

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Оккупированные территории Сергей Лавров МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Нормандский формат
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