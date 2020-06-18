Нормандский саммит нет смысла проводить, чтобы зафиксировать отсутствие результатов выполнения предыдущих договоренностей для прекращения войны на Донбассе и возвращения Украине временно оккупированных территорий.

Что говорят в Офисе Президента

"Берлин настроен на проведение следующего саммита в нормандском формате, но никому не нужен саммит ради саммита", – сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.

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Приехать в Берлин или организовать видеоконференцию лидеров "нормандской четверки" можно в любой момент. Но не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов, добавил Жовква.

Что известно о встрече в Берлине 2 июня

Заместитель главы АП объяснил, что 2 июня представительная украинская делегация ехала в Берлин, чтобы скоординировать свою позицию с немецкой стороной о том, как можно ускорить динамику и в минском процессе, и в нормандском формате.

Мы ехали туда, осознавая ситуацию после парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года. Большинство договоренностей того саммита не выполнено,

– констатировал Жовква.

При этом он отметил, что позитивом, конечно, было взаимное освобождение удерживаемых лиц, хотя принцип "всех на всех" еще не реализован.

Какие договоренности нормандского саммита 9 декабря 2019 года не выполнены

Украинские граждане до сих пор еще остаются и на оккупированном Донбассе и в оккупированном Крыму, и на территории России. Но переговоры по освобождению продолжаются, сказал Жовква.

Не выполнены договоренности о безусловном прекращении огня, по определению новых участков разведения сил о доступе гуманитарных организаций на оккупированные территории.

Сейчас закрыт доступ СММ ОБСЕ на неподконтрольную территорию.

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По словам зампреда ОП, в Германии услышали подходы Украины и поддержали их. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в частности, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре 5 июня.

Жовква отметил, что с аналогичной целью делегация Украины от 12 июня посетила Париж, чтобы скоординировать свою позицию с еще одним партнером в нормандском формате.



Договоренности "нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года / Инфографика 24 канала