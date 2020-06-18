Никому не нужен саммит ради саммита: у Зеленского высказались о нормандском формате
Нормандский саммит нет смысла проводить, чтобы зафиксировать отсутствие результатов выполнения предыдущих договоренностей для прекращения войны на Донбассе и возвращения Украине временно оккупированных территорий.
Что говорят в Офисе Президента
"Берлин настроен на проведение следующего саммита в нормандском формате, но никому не нужен саммит ради саммита", – сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква.
К теме Путину и России это не нужно, – Климкин о новой нормандской встрече
Приехать в Берлин или организовать видеоконференцию лидеров "нормандской четверки" можно в любой момент. Но не для того, чтобы зафиксировать отсутствие результатов, добавил Жовква.
Что известно о встрече в Берлине 2 июня
Заместитель главы АП объяснил, что 2 июня представительная украинская делегация ехала в Берлин, чтобы скоординировать свою позицию с немецкой стороной о том, как можно ускорить динамику и в минском процессе, и в нормандском формате.
Мы ехали туда, осознавая ситуацию после парижского саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года. Большинство договоренностей того саммита не выполнено,
– констатировал Жовква.
При этом он отметил, что позитивом, конечно, было взаимное освобождение удерживаемых лиц, хотя принцип "всех на всех" еще не реализован.
Какие договоренности нормандского саммита 9 декабря 2019 года не выполнены
- Украинские граждане до сих пор еще остаются и на оккупированном Донбассе и в оккупированном Крыму, и на территории России. Но переговоры по освобождению продолжаются, сказал Жовква.
- Не выполнены договоренности о безусловном прекращении огня, по определению новых участков разведения сил о доступе гуманитарных организаций на оккупированные территории.
- Сейчас закрыт доступ СММ ОБСЕ на неподконтрольную территорию.
Читайте также Украина обвинила Россию в отсутствии конструктивности в отношении нормандского формата
По словам зампреда ОП, в Германии услышали подходы Украины и поддержали их. Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому, в частности, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре 5 июня.
Жовква отметил, что с аналогичной целью делегация Украины от 12 июня посетила Париж, чтобы скоординировать свою позицию с еще одним партнером в нормандском формате.
Договоренности "нормандской четверки" от 9 декабря 2019 года / Инфографика 24 канала