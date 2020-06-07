Украина обвинила Россию в отсутствии конструктивности по нормандскому формату
С российской стороны нет никаких конструктивных действий по восстановлению переговоров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия. Франция). Целью нормандского формата является урегулирование ситуация на оккупированном Донбассе.
Україна хоче оживити нормандський формат і досягти миру на Донбасі, а Росія – ні
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Відповідний допис він опублікував у твіттері.
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Український посадовець, зокрема, зауважив, що разом із партнерами Україна прагне оживити нормандський формат і досягти миру. Щоправда, поки офіційний Київ не бачить ніякої взаємної конструктивності з російського боку.
Кулеба додав, що упродовж тижня 1 – 7 червня підтримувані Росією бойовики на Донбасі поранили щонайменше 9 українських воїнів. На щастя, ніхто не загинув у бою.
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Перемовини у нормандському форматі: що відомо
Востаннє перемовини за участю лідерів країн нормандської четвірки пройшли 9 грудня 2019 року в Парижі. Це був перший такий захід із 2016 року та третій загалом. Під час паризького саміту політики досягли низку домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про що домовилися учасники паризького саміту в грудні 2019 року / Інфографіка 24 каналу
Наступна зустріч мала відбутися в Берліні весною 2020 року. Однак через читуацію з коронавірусом перемовини ускладнилися та її перенесли на пізніший термін.
30 квітня в форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Вони обговорили передусім безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими.