С российской стороны нет никаких конструктивных действий по восстановлению переговоров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия. Франция). Целью нормандского формата является урегулирование ситуация на оккупированном Донбассе.

Україна хоче оживити нормандський формат і досягти миру на Донбасі, а Росія – ні

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Відповідний допис він опублікував у твіттері.

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Український посадовець, зокрема, зауважив, що разом із партнерами Україна прагне оживити нормандський формат і досягти миру. Щоправда, поки офіційний Київ не бачить ніякої взаємної конструктивності з російського боку.

Кулеба додав, що упродовж тижня 1 – 7 червня підтримувані Росією бойовики на Донбасі поранили щонайменше 9 українських воїнів. На щастя, ніхто не загинув у бою.

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Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn. This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2020

Перемовини у нормандському форматі: що відомо

Востаннє перемовини за участю лідерів країн нормандської четвірки пройшли 9 грудня 2019 року в Парижі. Це був перший такий захід із 2016 року та третій загалом. Під час паризького саміту політики досягли низку домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.



Про що домовилися учасники паризького саміту в грудні 2019 року / Інфографіка 24 каналу

Наступна зустріч мала відбутися в Берліні весною 2020 року. Однак через читуацію з коронавірусом перемовини ускладнилися та її перенесли на пізніший термін.

30 квітня в форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Вони обговорили передусім безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими.