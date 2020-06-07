Мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала колонну российских грузовиков, которые двигались в сторону оккупированного Луганска. Военные автомобили были зафиксированы беспилотником в ночь на 5 июня.

О зафиксированной "находке" СММ ОБСЕ сообщила в своем ежедневном отчете за 4 июня.

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Всего было зафиксировано две колонны. Первая из них состояла из 12 военных грузовиков и одной легковушки и была неподвижной. Затем к ней присоединились еще 3 автомобиля.

Впоследствии она отправилась в восточном направлении и покинула пределы оккупированной Луганщины. Эта колонна пересекла границу и поехала куда-то уже на территории России.

Вторую колонну зафиксировали, когда она проезжала мимо первой еще неподвижной. Она заехала с территории России и состояла из 5 военных грузовиков, но впоследствии увеличилась до 10. Эта колонна отправилась в сторону оккупированного Луганска.

Что известно о российских грузах на Донбассе? Обычно таким образом Россия направляет помощь контролируемым ею боевикам. Речь идет о деньгах, военной технике, оружии и патронах.



Это можно делать беспрепятственно, так как с самого начала войны на Востоке Украины только Россия контролирует часть украинско-российской границы.