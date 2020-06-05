Военное командование готовится к вероятному вторжению России через временно оккупированный Крым. Следовательно, в соседних Херсонской и Николаевской областях усиливают охрану объектов инфраструктуры.

Целью вторжения России может быть получение контроля над Северокрымским каналом, который сейчас перекрыт, сообщает "Укринформ". Эту информацию уже прокомментировал командующий Объединенных сил Сергей Наев.

К слову Мы уже отбоялись, – Резников о новой угрозе российской агрессии из-за недостатка воды в Крыму

Действительно, такая информация проходила, но мы уже заблаговременно провели такие мероприятия. Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается Северокрымского канала,

– заявил Наев.

По его словам, украинские военные усилили охрану и оборону определенных объектов инфраструктуры, а также проводит контрдиверсионные и контртеррористические мероприятия.

К ним привлечены не только украинские военные, но и отдельные спецслужбы и правоохранители. Среди них СБУ, Нацгвардия, полиция и разведка.

Для чего России контроль над Северокрымским каналом?Все из-за экологической ситуации на полуострове. В Крыму банально не хватает воды, ведь канал закрыли в ответ на оккупацию территории.



Вынужденные переселенцы из Крыма сами выступают за то, чтобы не давать воду оккупантам, а россияне шантажируют, мол, "от этого страдают гражданские".



Польза для Украины в том, что с каждым днем без воды стоимость оккупации украинской территории для России возрастает. Сомнительно, что из-за этих потерь Россия откажется от оккупации, но хотя бы дорого за нее заплатит.