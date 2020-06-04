Мы уже отбоялись, – Резников о новой угрозе российской агрессии из-за недостатка воды в Крыму
Украина заняла принципиальную позицию по поставкам воды в оккупированный Крым. Ее полуострову не дадут до тех пор, пока Россия не вернет аннексированные земли. В то же время, блицкрига со стороны России украинская власть не боится.
Водопостачання у Крим відновлять, коли буде повна деокупація півострова. Про це розповів віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков в інтерв’ю Укрінформу.
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"Це принципова позиція: допомагати окупаційній російській адміністрації ми не збираємося", – наголосив він.
Водночас, на питання журналіста про те, чи немає побоювань, що Путін заради того, щоб отримати воду у Криму, вдасться до військових дій, Резніков відповів заперечно.
Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу,
– пояснив віцепрем’єр.
Коротко про проблеми Криму з прісною водою:
- 85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.
- Криза з водою настала у 2018 році, коли засохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу. Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими.
- Окупаційна влада Криму визнає катастрофу та вже неодноразово заявляла про надзвичайно малі запаси прісної води. Втім, рішення проблеми у них немає, лише голослівні заяви.
- Тим часом у Криму продовжують пересихати водосховища.