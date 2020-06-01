В оккупированном Крыму критическая ситуация с водой. В МИД заявили, что Украина не намерена решать проблемы России. Глава Меджлиса Рефат Чубаров добавил, что местным жителям пока воды хватает. Дополнительные запасы нужны для развития полуострова оккупантами. А в министерстве по вопросам реинтеграции оккупированных территорий видят только один вариант восстановления водоснабжения – возврат Крыма

Украина не будет помогать РФ

Возможную поставку воды на Крымский полуостров прокомментировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова", пишет 24 канал.

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По его словам, ситуация на полуострове более, чем критическая. Однако пока нет инструментов ее решения с точки зрения государства-оккупанта.

Мы не планируем помогать России решать ее проблемы,

– заявил Кулеба.

Он также отметил, что по международным правилам ответственность за оккупированные территории полностью несет государство-оккупант.

Местным жителям воды пока хватает

В Крыму нет недостатка воды настолько, чтобы не хватало местным жителям для их потребностей, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он объяснил, что дополнительные запасы нужны оккупанту, чтобы делать Крым более привлекательным, развивать его, обеспечивать жильем военных.

Чубаров также добавил, что нет других вариантов, кроме подачи воды с материковой части Украины.

Водоснабжения только после возвращения Крыма Украине

В случае обращения РФ с просьбой возобновить поставки воды, украинская сторона согласится только при условии возвращения полуострова в свой состав, отметил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Если они обратятся к официальному Киеву, будет очень простой ответ: освобождайте оккупированный Крым, освобождайте оккупированный Донбасс, забирайте свои войска с территории Украины, и мы восстановим водоснабжение,

– объяснил Резников.

И добавил, что другого варианта быть не может.

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