Засуха в оккупированном Крыму: в Коктебеле полностью высохло озеро – фото

В аннексированном Россией Крыму продолжается засуха: там пересыхают водоемы и водохранилища. Так, в Симферопольском водохранилище почти не осталось воды, а пруд Большой в Коктебеле полностью пересох.

Фотографии, на которых видно масштабы катастрофы, обнародовал в своем твиттере блогер RoksolanaToday&Крым25%.

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Эта одинокая лодка стоит в Коктебеле на некогда полноводном ставке, который назывался Большой. Несколько метров глубины, рыба, раки... По нему ходили лодки, гнездились водоплавающие птицы. Капец уже у нас,

– говорится в подписи к фото.



То, что осталось от пруда Большого в Коктебеле

В то же время, на Коктебельском водохранилище дела не лучше: там почти не осталось запасов воды.

"Официально – у нас беда. Коктебельское водохранилище", – подписал блогер фото.



Водохранилище в Коктебеле теперь выглядит так / Фото из соцсетей

Ранее в сети показали состояние Симферопольского водохранилища, которое уже тоже почти полностью обмелело.



Так выглядело Симферопольское водохранилище в марте / Скриншот с видео

Обратите внимание! Симферопольское водохранилище – одно из крупнейших искусственных водоемов полуострова. Ранее оно было полноводным и обеспечивало водой Симферополь и близлежащие населенные пункты

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