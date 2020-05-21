Засуха в оккупированном Крыму: в Коктебеле полностью высохло озеро – фото
В аннексированном Россией Крыму продолжается засуха: там пересыхают водоемы и водохранилища. Так, в Симферопольском водохранилище почти не осталось воды, а пруд Большой в Коктебеле полностью пересох.
Фотографии, на которых видно масштабы катастрофы, обнародовал в своем твиттере блогер RoksolanaToday&Крым25%.
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Эта одинокая лодка стоит в Коктебеле на некогда полноводном ставке, который назывался Большой. Несколько метров глубины, рыба, раки... По нему ходили лодки, гнездились водоплавающие птицы. Капец уже у нас,
– говорится в подписи к фото.
То, что осталось от пруда Большого в Коктебеле
В то же время, на Коктебельском водохранилище дела не лучше: там почти не осталось запасов воды.
"Официально – у нас беда. Коктебельское водохранилище", – подписал блогер фото.
Водохранилище в Коктебеле теперь выглядит так / Фото из соцсетей
Ранее в сети показали состояние Симферопольского водохранилища, которое уже тоже почти полностью обмелело.
Так выглядело Симферопольское водохранилище в марте / Скриншот с видео
Обратите внимание! Симферопольское водохранилище – одно из крупнейших искусственных водоемов полуострова. Ранее оно было полноводным и обеспечивало водой Симферополь и близлежащие населенные пункты
Коротко о проблемах Крыма с пресной водой:
- 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжение прекратила.
- Кризис с водой наступил в 2018 году, когда засохла одна из крупнейших рек Крыма – Биюк-Карасу. Из-за недостатка пресной воды почвы на полуострове становятся засоленными и неплодородными.
- В январе 2020 года представители оккупантов в Крыму вообще заявили, что состояние с водой на полуострове катастрофическое – ее хватит на 90 – 100 дней.