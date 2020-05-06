Крым засыхает: как на полуострове исчезают водохранилища – фото и видео

Запасы пресной воды в аннексированном Крыму катастрофически снизились. К этому привел целый ряд факторов: бесснежная зима, засушливая и бездождевая весна. Да и стоит уточнить, что к 2014 году Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде.

Кризис с водой началась в анексованому Крыму еще в 2018 году, однако сейчас проблема приобрела неслыханные масштабы. К примеру, крымчане теперь могут легко прогуляться по дну Симферопольского водохранилища, которое больше напоминает потрескавшуюся землю в пустыне, пишет "Обозреватель".

Ранее В Крыму продолжает исчезать вода: какие запасы остались в водохранилищах полуострова

Оккупационные власти Крыма признают, что воды там хватит разве что до середины лета. Они уже предложили ввести специальный тариф на воду для 6 городов полуострова.

О каких городах идет речь:

Керчь;

Алушта;

Евпатория;

Саки;

Феодосия;

Судак.

Суть тарификации заключается в том, что чем больше крымчане используют воды, тем больше за нее платят. Правда, сейчас из-за эпидемии коронавирус свои намерения оккупанты отложили.

Как выглядят водоемы

Крымский блогер Заир побывал на Симферопольском водохранилище в начале марта. Увиденное его очень поразило.

Огромные площади, на которых были миллионы кубометров воды, высохли. По дну можно гулять. Симферопольское и Партизанское водохранилища исчезают на глазах,

– рассказал он.



Покрытое трещинами дно Симферопольского водохранилища / Скриншот

Тем временем туристы публикуют фото Большого каньона Крыма. На фейсбук-странице Krymangup пишут, что побывали там в начале апреля.

"В это время в Большом каньоне поток воды несет бревна и выворачивает камни. А теперь дно каньона имеет вот такой вид", – говорится в описании к фотографиям.

Большой каньон Крыма на карте:

Как выживают люди

Ситуация сложная уже, впрочем, люди с ужасом готовятся к лету. Они уже запасаются водой для полива растений. Ее хранят в больших бутылях и бочках. Местные переживают, что за месяц воды может не быть вообще.

Кое-кто уже переселяется в другие места, где хотя бы есть скважины и можно качать воду. К примеру, в Бахчисарайском районе жители четырех сел не могут поделить источники. Раньше для поливки огородов они использовали два технических водоема. Но их забрали предприниматели, которые устроили там зону отдыха и предлагают рыбалку.

Состояние Симферопольского водохранилища в марте: видео

А в Симферополе дачники уже готовятся к тому, что воду им будут подавать только в течение 2 часов в день.

Поверхностные стоки, такие как дождь и снег, дают Крыму 1 миллиард кубов воды в год, в засушливые годы – 900 миллионов. Такую статистику привел эксвицепремьер Республики Крым Андрей Сенченко.

Но чтобы воду собирать, оккупантам необходимо вкладывать деньги: строить водопроводы, очистные сооружения. Они этого делать не хотят. Они экономят на жителях Крыма, им лучше тратить деньги на войну,

– считает он.

В то же время, по мнению политика, если Украина согласится подать воду на полуостров, оккупанты в Крыму останутся надолго. А сэкономленные средства опять будут тратить на войну с Украиной.