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      Крым засыхает: как на полуострове исчезают водохранилища – фото и видео

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      Засуха в Крыму: на полуострове исчезает пресная вода - фото и видео
      Симферопольское водохранилище по состоянию на март / Скриншот из видео

      Запасы пресной воды в аннексированном Крыму катастрофически снизились. К этому привел целый ряд факторов: бесснежная зима, засушливая и бездождевая весна. Да и стоит уточнить, что к 2014 году Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде.

      Кризис с водой началась в анексованому Крыму еще в 2018 году, однако сейчас проблема приобрела неслыханные масштабы. К примеру, крымчане теперь могут легко прогуляться по дну Симферопольского водохранилища, которое больше напоминает потрескавшуюся землю в пустыне, пишет "Обозреватель".

      Ранее В Крыму продолжает исчезать вода: какие запасы остались в водохранилищах полуострова

      Оккупационные власти Крыма признают, что воды там хватит разве что до середины лета. Они уже предложили ввести специальный тариф на воду для 6 городов полуострова.

      О каких городах идет речь:

      • Керчь;
      • Алушта;
      • Евпатория;
      • Саки;
      • Феодосия;
      • Судак.

      Суть тарификации заключается в том, что чем больше крымчане используют воды, тем больше за нее платят. Правда, сейчас из-за эпидемии коронавирус свои намерения оккупанты отложили.

      Как выглядят водоемы

      Крымский блогер Заир побывал на Симферопольском водохранилище в начале марта. Увиденное его очень поразило.

      Огромные площади, на которых были миллионы кубометров воды, высохли. По дну можно гулять. Симферопольское и Партизанское водохранилища исчезают на глазах,
      – рассказал он.

      водосховище
      Покрытое трещинами дно Симферопольского водохранилища / Скриншот

      Тем временем туристы публикуют фото Большого каньона Крыма. На фейсбук-странице Krymangup пишут, что побывали там в начале апреля.

      "В это время в Большом каньоне поток воды несет бревна и выворачивает камни. А теперь дно каньона имеет вот такой вид", – говорится в описании к фотографиям.

      Большой каньон Крыма на карте:

      Как выживают люди

      Ситуация сложная уже, впрочем, люди с ужасом готовятся к лету. Они уже запасаются водой для полива растений. Ее хранят в больших бутылях и бочках. Местные переживают, что за месяц воды может не быть вообще.

      Кое-кто уже переселяется в другие места, где хотя бы есть скважины и можно качать воду. К примеру, в Бахчисарайском районе жители четырех сел не могут поделить источники. Раньше для поливки огородов они использовали два технических водоема. Но их забрали предприниматели, которые устроили там зону отдыха и предлагают рыбалку.

      Состояние Симферопольского водохранилища в марте: видео

      А в Симферополе дачники уже готовятся к тому, что воду им будут подавать только в течение 2 часов в день.

      Поверхностные стоки, такие как дождь и снег, дают Крыму 1 миллиард кубов воды в год, в засушливые годы – 900 миллионов. Такую статистику привел эксвицепремьер Республики Крым Андрей Сенченко.

      Но чтобы воду собирать, оккупантам необходимо вкладывать деньги: строить водопроводы, очистные сооружения. Они этого делать не хотят. Они экономят на жителях Крыма, им лучше тратить деньги на войну,
      – считает он.

      В то же время, по мнению политика, если Украина согласится подать воду на полуостров, оккупанты в Крыму останутся надолго. А сэкономленные средства опять будут тратить на войну с Украиной.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Водоснабжение Экология Украина – Россия Вода в Крыму Аннексия Крыма Новости Крыма
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