В Крыму продолжает исчезать вода: какие запасы остались в водохранилищах полуострова

В Крыму катастрофически не хватает запасов воды в водохранилищах. Об этом вслух говорят только блогеры, общественные деятели и те, кто не боятся. Однако крымская власть, подконтрольная Кремлю, успокаивает жителей, и рассчитывает на сильные осадки.

Журналісти програми "Крим.Реалії" дослідили, що запаси води в Криму невпинно зникають. Однак сильних опадів, які б могли їх поповнити, на півострові немає. Наприклад, у Сімферопольському водосховищі залишилося 30% запасів. Майже стільки ж води залишилося у Партизанському водосховищі, побудованому для оснащення Сімферополя.

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Однак місцеві російські телеканали в розповіді про водопостачання Сімферополя показали Аянське водосховище. І розповіли, що в цьому випадку "картина позитивніша, ніж на Сімферопольському", адже тут затоплені навіть прибережні дерева.

Втім, вони замовчували той факт, що Аянське водосховище є найменшим, у порівнянні з Сімферопольським та Партизанським.



Водосховища Сімферополя / Скриншот з відео

Чиновники відзначили, що для постачання столиці АР Крим беруть підземні води.

Весна також не дала сильних притоків. Тому ми не сидимо склавши руки в очікуванні опадів, а проводимо різні заходи з альтернативних джерел води для Сімферополя, а саме – подача води з Адмінського та Іванівського водозабору,

– повідомив заступник керівника підприємства «Вода Криму» Олександр Сафонов.

Самопроголошений прем'єр-міністр тимчасової російської окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов заявив, що півострів зможе протриматися ще до середини літа, навіть якщо не буде опадів.

Однак інші держслужбовці зізналися, що сподіваються лише на сильні дощі. Мовляв, в кінці травня – на початку червня прогнозують досить сильні притоки.

Крім цього, наразі сухо і в горах. Туристичні провідники побували у Великому каньйоні. На своїй сторінці у фейсбуці вони опублікували пост, в якому зазначили, що "багато джерел так і не запрацювали після осінньої засухи". Саме волога з гір та карстових печер підживлює водоймища півострова.

Кримський спелеолог Анатолій Пряжніков, який досліджував печери на Ай-Петрі, опублікував відео, в якому зазначив: там, де раніше вирувала вода, тепер повністю сухо.



У печерах на Ай-Петрі висохли джерела / Скриншот з відео

За словами Анатолія Пряжнікова, запасів Чорноріченського водосховища, яке дає воду Севастополю, є вдвічі менше, ніж було навесні 2019 року. Він вважає, якщо не буде опадів, то дефіцит води жителі відчують вже в серпні.

Деякі чиновники підтримують думку спелеолога, і закликають вжити негайних заходів щодо вирішення цієї проблеми.

Йде дуже велике випаровування, а наповнення Чорноріченського водосховища – достатньо низьке, тому що зима була без снігу і весна – майже без дощів. Природа почала випробовувати нас не тільки коронавірусом, а й водною проблемою,

– розповів ексглава виконкому Севастополя Іван Єрмаков.

Українські фахівці занепокоєні тим, що в Криму є й більш зневоджені райони. На думку заступника директора Інституту водних проблем і меліорації України Михайла Яцюка, це:

північ Криму;

степовий Крим;

схід Криму;

Наприклад, з Тайганського водосховища у Білогорському районі воду перекидають до Феодосії, Судака, Керчі. Її хотіли качати ще й на північ Криму, а на Схід давати підземні водні запаси.

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На Херсонщині Північно-Кримський канал вже місяць як повний. Через посушливу зиму воду туди подали на 3 тижні раніше на прохання сільгоспвиробників.

Також там побудували нову дамбу, яка вже працює попри те, що досі перебуває в недобудованому стані. Зараз ще не доставили підйомники, аби відчинити затвори. Тож немає можливості, щоб звідси постачати воду в Крим.



Нова дамба в Херсонській області / Скриншот з відео

За словами керівника управління Північно-Кримського каналу Сергія Шевченка, подачу води в Крим технічно неможливо виконати, адже дамба є недобудована. Крім цього, невідомо, в якому стані русло Північно-Кримського каналу на території Криму.

Північно-Кримський канал на півострові наразі перебуває в запустінні, тож просто так подати туди води – неможливо. На відновлення потрібні великі кошти.