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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Крым на карантине: как изменилась жизнь жителей полуострова после объявления пандемии

      Крым.Реалии - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы – по состоянию на 27 марта, общее количество больных коронавирусом в Крыму составляет 19 человек. В связи с распространением инфекции, власти оккупированного полуострова установили карантинные ограничения. Несмотря на это, отели, музеи, библиотеки, детские сады работают.

      Также в выпуске:

      Что известно о вспышке коронавируса в Крыму.

      Кому разрешено въезжать и выезжать с территории полуострова в Украину, и наоборот, после установленных ограничений по передвижению.

      Ведущий:

      Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

      Автор: Дмитрий Евчин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Новости Крыма Крым.Реалии
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