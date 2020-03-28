Крым на карантине: как изменилась жизнь жителей полуострова после объявления пандемии
В свежем выпуске программы "Крым.Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы – по состоянию на 27 марта, общее количество больных коронавирусом в Крыму составляет 19 человек. В связи с распространением инфекции, власти оккупированного полуострова установили карантинные ограничения. Несмотря на это, отели, музеи, библиотеки, детские сады работают.
Также в выпуске:
Что известно о вспышке коронавируса в Крыму.
Кому разрешено въезжать и выезжать с территории полуострова в Украину, и наоборот, после установленных ограничений по передвижению.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
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