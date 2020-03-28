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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Крим на карантині: як змінилося життя мешканців півострову після оголошення пандемії

      Крим.Реалії - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи – станом на 27 березня, загальна кількість хворих на коронавірус в Криму становить 19 осіб. У зв'язку з поширенням інфекції, влада окупованого півострову встановила карантинні обмеження. Попри це, готелі, музеї, бібліотеки, дитячі садочки працюють. Також відомо, що учні 1-4 класів зможуть відвідувати школу.

      Також у випуску:

      Що відомо про спалах коронавірусу в Криму.

      Кому дозволено в'їжджати і виїжджати з території півострова в Україну, і навпаки, після встановлених обмежень щодо пересування.

      Ведучий:

      Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

      Автор: Дмитро Євчин
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Новини Криму Крим.Реалії
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