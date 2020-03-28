Крим на карантині: як змінилося життя мешканців півострову після оголошення пандемії

У свіжому випуску програми "Крим.Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи – станом на 27 березня, загальна кількість хворих на коронавірус в Криму становить 19 осіб. У зв'язку з поширенням інфекції, влада окупованого півострову встановила карантинні обмеження. Попри це, готелі, музеї, бібліотеки, дитячі садочки працюють. Також відомо, що учні 1-4 класів зможуть відвідувати школу.

Також у випуску: Що відомо про спалах коронавірусу в Криму. Кому дозволено в'їжджати і виїжджати з території півострова в Україну, і навпаки, після встановлених обмежень щодо пересування. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.