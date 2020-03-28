Коронавірус у Криму: чи можна потрапити на півострів після закриття кордонів

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України від 17 березня 2020 року мали закритися пункти в'їзду-виїзду в Крим з материкової частини України. Всі вони розташовані в Херсонській області. Йдеться про закриття КПВВ "Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка".

Журналісти програми "Крим.Реалії" відвідали адміністративний кордон, і з'ясували, що наразі всі пункти пропуску працюють, але з серйозними обмеженнями.

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За словами прикордонників, на материк впускають тільки тих, хто має українську прописку. У зворотному напрямі – тільки громадян з кримською пропискою.

Ми здійснюємо пропуск лише громадян, які мають кримську прописку на виїзд з материкової частини України. Громадян України, які мають материкову прописку, ми також запускаємо на материкову частину для того, щоб вони могли повернутися додому,

– зазначив начальник пресслужби херсонського прикордонного загону Держприкордонслужби України Іван Шевцов.

На КПВВ "Каланчак" прикордонники проводять обов'язковий температурний скринінг всім, хто повертається з Криму. Таку процедуру проводять з 26 лютого.

Усі військовослужбовці – в захисних масках. Вони розповіли журналістам, що проводять постійну дезінфекцію всіх приміщень на території КПВВ. У зв'язку з поширенням COVID-19, військовослужбовцям збільшили особовий склад.



КПВВ "Каланча" / Фото investigator.org

На територію України можуть пропускати й іноземних громадян. Втім це можливо тільки за умови отримання спеціального дозвілу від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Ситуація по той бік кордону

18 березня 2020 року Росія закрила всі кордони, тобто заборонили в'їзд всім іноземцям. 16 березня голова окупаційної адміністрації у Криму Сергій Аксьонов звернувся до російської влади з проханням закрити й адміністративний кордон півострова з Україною.



Сергій Аксьонов / Фото pravda.com

І вже 18 березня ФСБ Росії закрило адмінкордон Криму з материковою Україною. Тобто, на територію півострова впускають тільки громадян з кримською та російською пропискою.

В розпал поширення коронавірусу у всьому світі Володимир Путін відвідав територію Криму. Президент РФ під час всіх зустрічей був без захисної маски чи рукавиць.

Кримський міст

Крім цього, чимало людей в'їжджають в Крим з Краснодарського краю через Кримський міст. Журналісти з'ясували, що російська влада не контролює цей пасажирський потік.

Сергій Аксьонов назвав Керченський міст "ахіллесовою п'ятою у боротьбі з коронавірусом в Криму". Про це повідомило агентство Інтерфакс з посиланням на слова голови окупаційної адміністрації у Криму.



Кримський міст / Фото most.life

Аксьонова підтримала і представниця "Росспоживнагляду" Наталія Пеньковська. Вона підтвердила, що при в'їзді на Керченський міст перевіряють тільки автобуси з пасажирами, натомість всі інші автомобілі пропускають.

Журналісти "Крим.Реалії" навели приклад блогера Віктора Барбашова, який на ютуб-каналі виклав відео з реєстратора свого автомобіля. Тобто, він виїхав з міста Новоросійськ і дістався своїм авто в Керч. При в'їзді на півострів його ніхто не перевіряв.

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Також стало відомо, що тим, хто в'їжджає в Крим з Росії, видають спеціальний документ. Людина, яка отримає цю розписку, після прибуття на півострів мають самоізолюватися на 2 тижні.



Тим, хто прибувають в Крим, видають спеціальний документ / Фото obozrevatel.com

Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусом у Криму?Цілком і повністю Росія. Згідно з нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за безпекову і гуманітарну ситуацію на окупованих нею територіях.



Відмінність між карантином і самоізоляцією / Інфографіка 24 каналу