У Криму під час спалаху COVID-19 окупанти організували дітям спортивні змагання і концерти

Попри спалах коронавірусу у Росії та в анексованому нею Криму окупанти продовжують влаштовувати масові заходи за участю дітей. Їх виганяють на вулицю групами, у яких точно більше, аніж 10 осіб, проводять концерти та показові виступи.

При цьому на півострові вже офіційно підтвердили 13 випадків COVID-19, а в лікарнях перебуває понад тисяча пацієнтів з пневмонією.

До теми "Це колосальна кількість": у Криму з пневмонією в лікарнях лежать понад 1000 людей

Фото з масових заходів за участю дітей поширює у твіттері блогер Roksolana Today & Крым.

Так, в "Артеку" окупанти влаштували для дітей змагання з морського багатоборства, а також "Ігри народів світу".

Ворованный Артек

Нам ваш вирус не почем!

Если надо-все помрем!

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МОРСКОМУ МНОГОБОРЬЮ III СМЕНЫ 2020 ГОДА pic.twitter.com/DVk42ZbDAO — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 28, 2020

Ворованный Артек

Прямо сейчас

Нам очень весело!

Карантин-для слабых!

Геи болеют,пиндосы!

А в России бабы нарожают!

"АРТЕКОВЦЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИГРАМИ НАРОДОВ МИРА" pic.twitter.com/Bynnb6vR60 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 28, 2020

У Феодосії провели концерти, присвячені "єдинству Росії", а у Білогорському районі Криму – захід, де діти знову були одягнені у військову форму, а сцена прикрашена червоними прапорами.

Цікаво! Заклик очільника Кремля Володимира Путіна про "тижневі вихідні" через коронавірус у Росії громадяни цієї держави зрозуміли буквально. Замість самоізоляції та карантину вони обирають мандрівки у курортні місця. Зокрема, – у Сочі та Крим.

Феодосия муниципальный этап 27.03.2020г.

Диды не болели

карантинное pic.twitter.com/xsLURRyouG — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 28, 2020

Белогорский район. Муниципальный этап.27.03.2020г.

Дидовирусы в условиях оккупации убъют быстрее прочих pic.twitter.com/tQkMwvV1kA — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 28, 2020

До яких заходів начебто вдаються окупанти, аби зупинити поширення COVID-19 у Криму: