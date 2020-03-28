У Криму під час спалаху COVID-19 окупанти організували дітям спортивні змагання і концерти
Попри спалах коронавірусу у Росії та в анексованому нею Криму окупанти продовжують влаштовувати масові заходи за участю дітей. Їх виганяють на вулицю групами, у яких точно більше, аніж 10 осіб, проводять концерти та показові виступи.
При цьому на півострові вже офіційно підтвердили 13 випадків COVID-19, а в лікарнях перебуває понад тисяча пацієнтів з пневмонією.
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Фото з масових заходів за участю дітей поширює у твіттері блогер Roksolana Today & Крым.
Так, в "Артеку" окупанти влаштували для дітей змагання з морського багатоборства, а також "Ігри народів світу".
У Феодосії провели концерти, присвячені "єдинству Росії", а у Білогорському районі Криму – захід, де діти знову були одягнені у військову форму, а сцена прикрашена червоними прапорами.
Цікаво! Заклик очільника Кремля Володимира Путіна про "тижневі вихідні" через коронавірус у Росії громадяни цієї держави зрозуміли буквально. Замість самоізоляції та карантину вони обирають мандрівки у курортні місця. Зокрема, – у Сочі та Крим.
До яких заходів начебто вдаються окупанти, аби зупинити поширення COVID-19 у Криму:
- Працівники театрів у Криму почали шити маски замість костюмів. Для цього закупили необхідну кількість марлі.
- На півострові від 24 березня заборонили всі культурно-масові заходи. Однак музеї та бібліотеки там не закрили. Вони працюють у посиленому режимі, групи людей там різко скоротили: до 10 – 12 осіб.
- Працюють також дитячі садочки, щоправда, там проводять посилену дезінфекцію приміщень, а працівникам вимірюють температуру.
- Температурний скринінг ведуть також на ринках, що досі працюють у Криму. Там також ввели масковий режим.
- А ось у мечетях Криму припинили колективні молитви. Обмеження діятиме, як мінімум, до 12 квітня.
- У пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з анексованого півострова триває щоденний санітарний, карантинний контроль.