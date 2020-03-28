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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Криму під час спалаху COVID-19 окупанти організували дітям спортивні змагання і концерти

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      "Карантин" у Криму / Фото з соцмереж

      Попри спалах коронавірусу у Росії та в анексованому нею Криму окупанти продовжують влаштовувати масові заходи за участю дітей. Їх виганяють на вулицю групами, у яких точно більше, аніж 10 осіб, проводять концерти та показові виступи.

      При цьому на півострові вже офіційно підтвердили 13 випадків COVID-19, а в лікарнях перебуває понад тисяча пацієнтів з пневмонією.

      До теми "Це колосальна кількість": у Криму з пневмонією в лікарнях лежать понад 1000 людей

      Фото з масових заходів за участю дітей поширює у твіттері блогер Roksolana Today & Крым.

      Так, в "Артеку" окупанти влаштували для дітей змагання з морського багатоборства, а також "Ігри народів світу".

      У Феодосії провели концерти, присвячені "єдинству Росії", а у Білогорському районі Криму – захід, де діти знову були одягнені у військову форму, а сцена прикрашена червоними прапорами.

      Цікаво! Заклик очільника Кремля Володимира Путіна про "тижневі вихідні" через коронавірус у Росії громадяни цієї держави зрозуміли буквально. Замість самоізоляції та карантину вони обирають мандрівки у курортні місця. Зокрема, – у Сочі та Крим.

      До яких заходів начебто вдаються окупанти, аби зупинити поширення COVID-19 у Криму:

      • Працівники театрів у Криму почали шити маски замість костюмів. Для цього закупили необхідну кількість марлі.
      • На півострові від 24 березня заборонили всі культурно-масові заходи. Однак музеї та бібліотеки там не закрили. Вони працюють у посиленому режимі, групи людей там різко скоротили: до 10 – 12 осіб.
      • Працюють також дитячі садочки, щоправда, там проводять посилену дезінфекцію приміщень, а працівникам вимірюють температуру.
      • Температурний скринінг ведуть також на ринках, що досі працюють у Криму. Там також ввели масковий режим.
      • А ось у мечетях Криму припинили колективні молитви. Обмеження діятиме, як мінімум, до 12 квітня.
      • У пунктах пропуску на в’їзд та виїзд з анексованого півострова триває щоденний санітарний, карантинний контроль.
      В Україні зафіксували 311 випадків коронавірусу, 8 – летальних: МОЗ
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Діти і неповнолітні Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики
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