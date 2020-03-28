В Крыму во время вспышки COVID-19 оккупанты организуют детям спортивные соревнования и концерты

Несмотря на вспышку коронавируса в России и в аннексированном ею Крыму, оккупанты продолжают устраивать массовые мероприятия с участием детей. Их выгоняют на улицу группами, в которых точно больше, чем 10 человек, проводят концерты и показательные выступления.

При этом на полуострове уже официально подтвердили 13 случаев COVID-19, а в больницах находится больше тысячи пациентов с пневмонией.

К теме "Это колоссальное количество": в Крыму с пневмонией в больницах лежат более 1000 человек

Фото с массовых мероприятий с участием детей распространяет в твиттере блогер RoksolanaToday&Крым.

Так, в "Артеке" оккупанты устроили для детей соревнования по морскому многоборью, а также "Игры народов мира".

Ворованный Артек

Нам ваш вирус не почем!

Если надо-все помрем!

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МОРСКОМУ МНОГОБОРЬЮ III СМЕНЫ 2020 ГОДА pic.twitter.com/DVk42ZbDAO — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 28, 2020

Ворованный Артек

Прямо сейчас

Нам очень весело!

Карантин-для слабых!

Геи болеют,пиндосы!

А в России бабы нарожают!

"АРТЕКОВЦЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ИГРАМИ НАРОДОВ МИРА" pic.twitter.com/Bynnb6vR60 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 28, 2020

В Феодосии провели концерты, посвященные "единству России", а в Белогорском районе Крыма – мероприятие, где дети снова были одеты в военную форму, а сцена украшена красными флагами.

Интересно! Призыв главы Кремля Владимира Путина о "недельных выходных" из-за коронавируса в России граждане этого государства поняли буквально. Вместо самоизоляции и карантина они выбирают путешествия в курортные места. В частности, – в Сочи и Крым.

Феодосия муниципальный этап 27.03.2020г.

Диды не болели

карантинное pic.twitter.com/xsLURRyouG — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 28, 2020

Белогорский район. Муниципальный этап.27.03.2020г.

Дидовирусы в условиях оккупации убъют быстрее прочих pic.twitter.com/tQkMwvV1kA — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 28, 2020

К каким мерам якобы прибегают оккупанты, чтобы остановить распространение COVID-19 в Крыму: