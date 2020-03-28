В Крыму во время вспышки COVID-19 оккупанты организуют детям спортивные соревнования и концерты
Несмотря на вспышку коронавируса в России и в аннексированном ею Крыму, оккупанты продолжают устраивать массовые мероприятия с участием детей. Их выгоняют на улицу группами, в которых точно больше, чем 10 человек, проводят концерты и показательные выступления.
При этом на полуострове уже официально подтвердили 13 случаев COVID-19, а в больницах находится больше тысячи пациентов с пневмонией.
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Фото с массовых мероприятий с участием детей распространяет в твиттере блогер RoksolanaToday&Крым.
Так, в "Артеке" оккупанты устроили для детей соревнования по морскому многоборью, а также "Игры народов мира".
В Феодосии провели концерты, посвященные "единству России", а в Белогорском районе Крыма – мероприятие, где дети снова были одеты в военную форму, а сцена украшена красными флагами.
Интересно! Призыв главы Кремля Владимира Путина о "недельных выходных" из-за коронавируса в России граждане этого государства поняли буквально. Вместо самоизоляции и карантина они выбирают путешествия в курортные места. В частности, – в Сочи и Крым.
К каким мерам якобы прибегают оккупанты, чтобы остановить распространение COVID-19 в Крыму:
- Работники театров в Крыму начали шить маски вместо костюмов. Для этого закупили необходимое количество марли.
- На полуострове с 24 марта запретили все культурно-массовые мероприятия. Однако музеи и библиотеки там не закрыли. Они работают в усиленном режиме, группы людей там резко сократили: до 10 – 12 человек.
- Работают также детские сады, правда, там проводят усиленную дезинфекцию помещений, а работникам измеряют температуру.
- Температурный скрининг ведут также на рынках, которые до сих пор работают в Крыму. Там также ввели масочный режим.
- А вот в мечетях Крыма прекратили коллективные молитвы. Ограничение будет действовать как минимум до 12 апреля.
- В пунктах пропуска на въезд и выезд с аннексированного полуострова продолжается ежедневный санитарный, карантинный контроль.