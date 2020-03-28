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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Крыму во время вспышки COVID-19 оккупанты организуют детям спортивные соревнования и концерты

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      Несмотря на вспышку коронавируса в России и в аннексированном ею Крыму, оккупанты продолжают устраивать массовые мероприятия с участием детей. Их выгоняют на улицу группами, в которых точно больше, чем 10 человек, проводят концерты и показательные выступления.

      При этом на полуострове уже официально подтвердили 13 случаев COVID-19, а в больницах находится больше тысячи пациентов с пневмонией.

      К теме "Это колоссальное количество": в Крыму с пневмонией в больницах лежат более 1000 человек

      Фото с массовых мероприятий с участием детей распространяет в твиттере блогер RoksolanaToday&Крым.

      Так, в "Артеке" оккупанты устроили для детей соревнования по морскому многоборью, а также "Игры народов мира".

      В Феодосии провели концерты, посвященные "единству России", а в Белогорском районе Крыма – мероприятие, где дети снова были одеты в военную форму, а сцена украшена красными флагами.

      Интересно! Призыв главы Кремля Владимира Путина о "недельных выходных" из-за коронавируса в России граждане этого государства поняли буквально. Вместо самоизоляции и карантина они выбирают путешествия в курортные места. В частности, – в Сочи и Крым.

      К каким мерам якобы прибегают оккупанты, чтобы остановить распространение COVID-19 в Крыму:

      • Работники театров в Крыму начали шить маски вместо костюмов. Для этого закупили необходимое количество марли.
      • На полуострове с 24 марта запретили все культурно-массовые мероприятия. Однако музеи и библиотеки там не закрыли. Они работают в усиленном режиме, группы людей там резко сократили: до 10 – 12 человек.
      • Работают также детские сады, правда, там проводят усиленную дезинфекцию помещений, а работникам измеряют температуру.
      • Температурный скрининг ведут также на рынках, которые до сих пор работают в Крыму. Там также ввели масочный режим.
      • А вот в мечетях Крыма прекратили коллективные молитвы. Ограничение будет действовать как минимум до 12 апреля.
      • В пунктах пропуска на въезд и выезд с аннексированного полуострова продолжается ежедневный санитарный, карантинный контроль.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Дети и несовершеннолетние Аннексия Крыма Новости Крыма
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