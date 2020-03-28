Коронавирус в Крыму: можно ли попасть на полуостров после закрытия границ

Согласно решению Кабинета Министров Украины от 17 марта 2020 года должны были закрыться пункты въезда-выезда в Крым с материковой части Украины. Все они расположены в Херсонской области. Речь идет о закрытии КПВВ "Чонгар", "Каланчак", "Чаплинка".

Журналисты программы "Крым.Реалии" посетили административную границу, и выяснили, что сейчас все пункты пропуска работают, но с серьезными ограничениями.

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По словам пограничников, на материк впускают только тех, кто имеет украинскую прописку. В обратном направлении – только граждан с крымской пропиской.

Мы осуществляем пропуск только граждан, имеющих крымскую прописку на выезд из материковой части Украины. Граждан Украины, которые имеют материковую прописку, мы также запускаем на материковую часть для того, чтобы они могли вернуться домой,

– отметил начальник пресс-службы херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

На КПВВ "Каланчак" пограничники проводят обязательный температурный скрининг всем, кто возвращается из Крыма. Такую процедуру проводят с 26 февраля.

Все военнослужащие – в защитных масках. Они рассказали журналистам, что проводят постоянную дезинфекцию всех помещений на территории КПВВ. В связи с распространением COVID-19, военнослужащим увеличили личный состав.



КПВВ "Каланчак" / Фото investigator.org

На территорию Украины могут пропускать и иностранных граждан. Впрочем это возможно только при условии получения специального разрешения от Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ситуация по ту сторону границы

18 марта 2020 года Россия закрыла все границы, то есть запретили въезд всем иностранцам. 16 марта глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов обратился к российским властям с просьбой закрыть административную границу полуострова с Украиной.



Сергей Аксенов / Фото pravda.com

И уже 18 марта ФСБ России закрыло админграницу Крыма с материковой Украиной. То есть, на территорию полуострова пускают только граждан с крымской и российской пропиской.

В разгар распространения коронавируса во всем мире Владимир Путин посетил территорию Крыма. Президент РФ во время всех встреч был без защитной маски или перчаток.

Крымский мост

Кроме этого, многие въезжают в Крым из Краснодарского края через Крымский мост. Журналисты выяснили, что российские власти не контролируют этот пассажирский поток.

Сергей Аксенов назвал Керченский мост "ахиллесовой пятой в борьбе с коронавирусом в Крыму". Об этом сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на слова главы оккупационной администрации в Крыму.



Крымский мост / Фото most.life

Аксенова поддержала и представительница "Роспотребнадзора" Наталья Пеньковская. Она подтвердила, что при въезде на Керченский мост проверяют только автобусы с пассажирами, зато все другие автомобили пропускают.

Журналисты "Крым.Реалии" привели пример блогера Виктора Барбашова, который на ютуб-канале выложил видео с регистратора своего автомобиля. То есть, он уехал из города Новороссийск и добрался своим авто в Керчь. При въезде на полуостров его никто не проверял.

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Также стало известно, что тем, кто въезжает в Крым из России, выдают специальный документ. Человек, который получит эту расписку, по прибытии на полуостров должны самоизолироваться на 2 недели.



Тем, кто прибывают в Крым, выдают специальный документ / Фото obozrevatel.com

Кто ответственный за ситуацию с коронавирусом в Крыму?

Целиком и полностью Россия. Согласно нормам международного права, именно государство-оккупант несет полную ответственность за безопасность и гуманитарную ситуацию на оккупированных ею территориях.



Различие между карантином и самоизоляцией / Инфографика 24 канала