Путин совершает визит в оккупированный Крым: МИД уже отреагировал

Министерство иностранных дел выразило решительный протест из-за визита Владимира Путина в оккупированный Крым. Это грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета Украины, а также пренебрежение всеми международными нормами и принципами.

На очередной, несогласованный с Украиной, визит российского президента в оккупированный Крым в МИД отреагировали осуждением и решительным протестом.

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Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников в Крым, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,

– говорится в сообщении.

В МИД добавили, что это циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной принципами и нормами международного права, резолюциями Генассамблеи ООН. Россия также нарушает обязательства, взятые на себя по договорам с Украиной.

В ведомстве отмечают, что Крым есть и будет частью суверенной территории Украины. Поездки российских чиновников на оккупированный полуостров, незаконное строительство так называемого Крымского моста на это никак не повлияют.

Из-за визита Путина российскому внешнеполитическому ведомству передали ноту протеста.

Что известно о визите Путина в оккупированный Крым

Российский президент будет находиться на полуострове 18 – 19 марта.

Во время визита он вручит российские государственные награды строителям Крымского моста.

Основное о железнодорожном сообщении Крыма и России