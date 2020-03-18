Путин совершает визит в оккупированный Крым: МИД уже отреагировал
Министерство иностранных дел выразило решительный протест из-за визита Владимира Путина в оккупированный Крым. Это грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета Украины, а также пренебрежение всеми международными нормами и принципами.
На очередной, несогласованный с Украиной, визит российского президента в оккупированный Крым в МИД отреагировали осуждением и решительным протестом.
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Украина считает этот визит, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников в Крым, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,
– говорится в сообщении.
В МИД добавили, что это циничное и демонстративное пренебрежение российской стороной принципами и нормами международного права, резолюциями Генассамблеи ООН. Россия также нарушает обязательства, взятые на себя по договорам с Украиной.
В ведомстве отмечают, что Крым есть и будет частью суверенной территории Украины. Поездки российских чиновников на оккупированный полуостров, незаконное строительство так называемого Крымского моста на это никак не повлияют.
Из-за визита Путина российскому внешнеполитическому ведомству передали ноту протеста.
Что известно о визите Путина в оккупированный Крым
- Российский президент будет находиться на полуострове 18 – 19 марта.
- Во время визита он вручит российские государственные награды строителям Крымского моста.
Основное о железнодорожном сообщении Крыма и России
- Железнодорожное сообщение полуострова с Россией, что пролегает через Крымский мост, официально открыли 23 декабря 2019 года. На это событие на полуостров приехал Владимир Путин. Во время официальной церемонии открытия" он проехался в поезде Крымским мостом.
- В представительстве президента Владимира Зеленского заявили, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является незаконным. А визит в оккупированный Крым Путина – грубое нарушение и попрание международного права.
- Осудила очередные незаконные действия России и международное сообщество.