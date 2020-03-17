Россияне 22 апреля будут голосовать за изменения в конституцию: Путин подписал указ

Российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении всенародного голосования по изменениям в конституцию. Согласно указу, такое волеизъявление в России проведут 22 апреля 2020 года.

Указ о проведении всероссийского голосования опубликован на официальном сайте президента России.

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На всеобщее голосование вынесут один единственный вопрос: "Поддерживаете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?"

Что предусматривают изменения в Конституцию России: коротко

Прежде всего предложенные Путиным изменения касаются его самого, то есть президента России. Если они будут одобрены, то российский лидер будет наделен новыми властными полномочиями.

Новые полномочия президента России:

назначать (после утверждения Госдумой) и увольнять премьер-министра;

подавать Совету Федерации на утверждение председателей, их заместителей и членов Верховного и Конституционного судов;

назначать после консультаций генпрокурора, его заместителя и прокуроров субъектов России и специализированных прокуратур;

принимать отставку главы правительства, его заместителей, федеральных министров и руководителей органов исполнительной власти, которыми руководит президент РФ.

Кроме того, предложенные изменения имеют целью ввести полную неприкосновенность президента после его срока. Неприкосновенности бывший президент может быть лишен лишь по решению Совета Федерации за государственную измену или другое тяжелое уголовное преступление.

Что о таких изменениях думает Украина?Скорее всего, украинская власть не признает таких изменений в российской конституции. Причина очень проста – так называемое всенародное голосование российские власти намерены проводить и на украинской территории, а именно во временно оккупированном Крыму.