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      Росіяни 22 квітня голосуватимуть за зміни у конституцію: Путін підписав указ

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      Всеросійське голосування про зміни у конституцію відбудеться 22 квітня / kp.ru

      Російський президент Володимир Путін підписав указ про проведення всенародного голосування щодо змін до конституції. Згідно з указом, таке волевиявлення у Росії проведуть 22 квітня 2020 року.

      Указ про проведення всеросійського голосування опублікований на офіційному сайті президента Росії.

      До слова Конституційний суд РФ одобрив поправки, які обнуляють президентські терміни Путіна

      На загальне голосування винесуть одне єдине запитання – "Чи підтримуєте ви зміни до конституції Російської Федерації?"

      Що передбачають зміни до конституції Росії: коротко

      Передовсім запропоновані Путіним зміни стосуються його самого, тобто президента Росії. Якщо вони будуть схвалені, то російський лідер буде наділений новими владними повноваженнями.

      Нові повноваження президента Росії:

      • призначати (після затвердження Держдумою) і звільняти прем'єр-міністра;
      • подавати Раді Федерації на затвердження голів, їхніх заступників і членів Верховного і Конституційного судів;
      • призначати після консультацій генпрокурора, його заступника і прокурорів суб'єктів Росії і спеціалізованих прокуратур;
      • приймати відставку голови уряду, його заступників, федеральних міністрів та керівників органів виконавчої влади, якими керує президент РФ.

      Крім того, запропоновані зміни мають на меті запровадити повну недоторканність президента після його терміну. Недоторканності колишній президент може бути позбавлений лише рішенням Ради Федерації через державну зраду чи інший важкий кримінальний злочин.

      Що про такі зміни думає Україна?Найімовірніше, українська влада не визнає таких змін до російської конституції. Причина дуже проста – так зване всенародне голосування російська влада має намір проводити і на українській території, а саме у тимчасово окупованому Криму.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Анексія Криму Володимир Путін Новини Росії Новини політики
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