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      Держдума підтримала поправку, яка "обнуляє" президентські терміни Путіна

      - Читать новость на русском
      Російський президент Володимир Путін / Getty Images

      Держдума Росії проголосувала за анулювання президентських термінів Володимира Путіна. Відповідну поправку до конституції запропонувала розглянути депутатка від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова.

      "За" проголосували 380 депутатів, "проти" – 43, утримався – 1, повідомляє Meduza.

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      Ця поправка дає Путіну можливість залишитися при владі ще на 12 років — до 2036 року.

      Зазначимо, що Путін приїхав до Держдуми, аби виступити перед депутатами. Він не підтримав ідею виключити з конституції обмеження щодо президентських термінів. Проте заявив, що їх можна "обнулити", якщо відповідну поправку підтримає Конституційний суд.

      Терміни президентства у Росії: що відомо?Наразі у російському законодавстві існує норма про те, що будь-який президент може перебувати на посаді не більше як два терміни поспіль. Одного разу Путін вже обходив цю заборону – після другого терміну "тимчасовим президентом" став Дмитро Медведєв.

      Після президентства Медведєва до влади повернувся Путін, а термін повноважень президента Росії зріс з 4 років до 6. Черговий другий президентський термін Путіна закінчується у 2024 році.

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      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Володимир Путін Новини Росії Новини України
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