Держдума підтримала поправку, яка "обнуляє" президентські терміни Путіна
Держдума Росії проголосувала за анулювання президентських термінів Володимира Путіна. Відповідну поправку до конституції запропонувала розглянути депутатка від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова.
"За" проголосували 380 депутатів, "проти" – 43, утримався – 1, повідомляє Meduza.
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Ця поправка дає Путіну можливість залишитися при владі ще на 12 років — до 2036 року.
Зазначимо, що Путін приїхав до Держдуми, аби виступити перед депутатами. Він не підтримав ідею виключити з конституції обмеження щодо президентських термінів. Проте заявив, що їх можна "обнулити", якщо відповідну поправку підтримає Конституційний суд.
Терміни президентства у Росії: що відомо?Наразі у російському законодавстві існує норма про те, що будь-який президент може перебувати на посаді не більше як два терміни поспіль. Одного разу Путін вже обходив цю заборону – після другого терміну "тимчасовим президентом" став Дмитро Медведєв.
Після президентства Медведєва до влади повернувся Путін, а термін повноважень президента Росії зріс з 4 років до 6. Черговий другий президентський термін Путіна закінчується у 2024 році.