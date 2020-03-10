Госдума поддержала поправку, которая "обнуляет" президентские сроки Путина
Депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила "обнулить" президентские сроки для действующего президента Владимира Путина после принятия новой Конституции. Госдума одобрила соответствующую поправку.
"За" проголосовали 380 депутатов, против – 43, воздержался – 1, сообщает Meduza.
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Эта поправка дает Путину возможность остаться при власти еще на 12 лет — до 2036 года.
Отметим, что Путин приехал в Госдуму, чтобы выступить перед депутатами. Он не поддержал идею исключить из конституции ограничения президентских сроков. Однако заявил, что они будут обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.
Что известно о сроках президентва в России?
Сейчас в российском законодательстве существует норма о том, что любой президент может находиться на посту не более двух сроков подряд. Однажды Путин уже обходил этот запрет – после второго срока "временным президентом" стал Дмитрий Медведев.
После президентства Медведева к власти вернулся Путин, а срок полномочий президента России вырос с 4 лет до 6. Очередной второй президентский срок Путина заканчивается в 2024 году.