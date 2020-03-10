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      В Госдуме хотят сделать Путина вечным президентом: реакция президента РФ

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      В российской Госдуме Валентина Терешкова предложила продлить полномочия президента России. Однако Владимир Путин выступил против такой инциативы.

      Во время своего выступления перед депутатами президент РФ сказал, что России необходима сильная президентская власть. И ее нужно менять для обеспечения динамики развития страны.

      К слову: Путин передумал быть "вечным" президентом России

      Вместе с тем Владимир Путин не поддержал идею снять лимит числа сроков полномочий президента.

      Считаю нецелесообразным убирать из Конституции ограничения по количеству сроков,
      – заявил Путин.

      Однако он примет решение об обнулении сроков, если это поддержит Конституционный суд.

      Что известно о сроках президентва в России

      Сейчас в российском законодательстве существует норма о том, что любой президент может находиться на посту не более двух сроков подряд. Однажды Путин уже обходил этот запрет – после второго срока "временным президентом" стал Дмитрий Медведев.

      После президентства Медведева к власти вернулся Путин, а срок полномочий президента России вырос с 4 лет до 6 лет. Впрочем, в 2024 году заканчиваются очередной второй президентский срок Путина, и он предложил отменить ограничения по срокам президентства.

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Владимир Путин Новости России Законодательство
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