Путин передумал быть "вечным" президентом России

Российский президент Владимир Путин заявил, что для России важна сменяемость власти, поэтому необходимо сохранить ограниченность количества президентских сроков. Что интересно, всего несколько дней до этого он говорил, что важнее для России стабильность, а не сменяемость власти.

Сейчас в российском политикуме звучит много предложений, среди которых и отмены ограничения сроков президентства, рассказал Путин в интервью для фильма "Пролетев над бездной". Об этом сообщает Интерфакс .

К слову Пусть лучше будет стабильность, – Путин прокомментировал возможную смену власти в России

Ничего необычного здесь нет. Во многих странах нет ограничения сроков президентства. В тех же США с исторической точки зрения только недавно это было отменено,

– заявил Владимир Путин.

По его словам, тридцать второй президент США Франклин Рузвельт был избран 4 раза, а к нему можно было избираться неограниченное количество раз.

"И все же для того, чтобы обеспечить сменяемость власти – а для нашей страны это важно – будет лучше, если количество сроков будет ограниченной", – сказал обладатель Кремля.

Какой на самом деле была ситуация в США? В одном Путин точно не соврал – до 1951 года в Штатах действительно не было ограничений по срокам президентства. Впрочем, в государстве еще со времен Джорджа Вашингтона была политическая традиция, по которой никто из президентов после второго срока больше не баллотировался.



Ее в 1941 году нарушил Франклин Рузвельт, став президентом третий срок подряд. Именно после этого ограничения решили прописать законодательно, чтобы в будущем избежать таких случаев.

Кроме того, российский президент выразил убеждение, что устройство парламентской республики является "абсолютно неприемлемым" для России.

Для того, чтобы ситуация в стране была стабильной, нужно иметь стабильные, устойчивые, веками отработанные механизмы многопартийной системы. Но даже там, где они веками отработанные, мы сейчас видим большие сбои,

– заявил Владимир Путин.

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Что Путин ранее говорил о сменяемости власти

Буквально несколько дней назад лидер Кремля уверял, что для России гораздо важнее обеспечить стабильность в государстве, а не сменяемость власти.

"Потом, когда страна наберет больше уверенности в себе, ресурсов, жирка, тогда однозначно нужно обеспечить сменяемость власти", – объяснял Путин.

В то же время он утверждал, что совершенно не устал от исполнения обязанностей президента России. Мол, он не хочет никуда идти, а любой, кто окажется на его месте, воспринимать это не как работу, а как судьбу.

Почему Путин делает настолько разные заявления? Обычно политики таким образом пытаются "прощупать" отношение общества к определенным идеям. Вероятно, Путин таким образом хочет узнать, поддержат ли его россияне в пятый раз.



Как показывают исследования, россиян в этом действительно нужно еще убедить. Доля тех, кто хочет, чтобы Путин остался, и тех, кто ожидает, что после четвертого срока он таки уйдет, примерно равна – 45% против 46%.

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Как Путин пытается удержаться за власть

Сейчас в российском законодательстве существует норма о том, что любой президент может находиться на посту не более двух сроков подряд. Однажды Путин уже обходил этот запрет – после второго срока "временным президентом" стал Дмитрий Медведев.