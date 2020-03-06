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      Пусть лучше будет стабильность, – Путин прокомментировал возможную смену власти в России

      - Читати новину українською

      Российский президент Владимир Путин заявил, что для него стабильность в стране гораздо важнее, чем сменяемость власти. По его словам, прежде всего нужно обеспечить стабильность, а уже тогда важно будет обеспечить сменяемость власти.

      Таким образом Путин объяснил обсуждение вокруг поправок в российскую конституцию, пишет российский Интерфакс.

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      Сейчас предлагается ликвидировать количество сроков, на которые президент может избираться. Почему я не хочу отменять сроки? Я боюсь не за себя, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же делаем поправки в конституцию даже не на 5 и не на 10 лет, а минимум лет на 30 или 50,
      – подчеркнул российский президент.

      По его словам, сейчас для России и россиян важнее всего "ориентироваться на будущее". Мол, сейчас стабильность и спокойное развитие страны значительно важнее, чем сменяемость власти.

      "И потом, когда страна наберет больше уверенности в себе, ресурсов, жирка, тогда однозначно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять и убрать из конституции обязательную сменяемость не могу, мне это не нравится", – заявил Владимир Путин.

      Кроме того, он отшутился, что от такой работы, которую он выполняет, невозможно устать, а также заявил, что благодарен людям, которые придерживаются его позиции по сменяемости власти в России.

      Дело не в том, что я устал или хочу уйти куда-то. Любой человек, если бы он оказался в моей ситуации, я уверен, воспримет это не просто как работу, а как судьбу, и поэтому я к этому так и отношусь,
      – резюмировал глава Кремля.

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      Как Путин пытается удержаться за власть

      Дело в том, что сейчас в российском законодательстве существует норма о том, что любой президент может находиться на посту не более двух сроков подряд. Однажды Путин уже обходил этот запрет – после второго срока "временным президентом" стал Дмитрий Медведев.

      После президентства Медведева к власти вернулся Путин, а срок полномочий президента России вырос с 4 лет до 6. Впрочем в 2024 году заканчивается очередной второй президентский срок Путина, поэтому он предложил отменить ограничения по срокам президентства.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Владимир Путин Новости России Новости политики
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