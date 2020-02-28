Оккупация Беларуси Россией: эксперты проанализировали возможные сценарии

Над государством Беларусь в период независимости всегда нависала угроза оккупации или поглощения Россией. Особенно после агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма. Что ждет наших соседей, сайт 24 канала решил спросить экспертов.

Поглощение Беларуси Россией: как и зачем



Флаги Беларуси и России/ photo: Eurasia Expert

Хотя за годы независимости Беларусь стала очень сильно русифицированным государством, там хранится ядро, которое против любых альянсов с властями России. Это подчеркивают последние акции протеста против так называемого "Союзного государства", которое продвигает лично Владимир Путин.

Сам же лидер Беларуси Александр Лукашенко также это отвергает, хотя в других вопросах Минск может активно поддерживать Москву и голосовать в унисон с ней. Но это пока речь не заходит о потере Беларусью своего суверенитета. Ниже посмотрим, может ли РФ "зацепиться" за что-то, чтобы разыграть свои привычные карты.

По мнению политического аналитика, аспиранта КНУ им. Т. Г. Шевченко Андрея Рудыка, Лукашенко не ведет страну ни к какому сближению с НАТО и ЕС. "Сама сущность его режима противоречит членству в обоих объединениях", – подчеркнул он в комментарии для 24 канала.

Русскому языку тоже ничего не грозит: "Лукашенко объявил тотальную белорусизацию и преследование русского языка? Тоже нет. Заметен уход от наркомовской грамматики белорусского языка, которая фактически превратила его в подобный русскому. Но статус русского как второго (фактически первого и основного) государственного, в принципе, не нарушается. Поэтому даже при большом желании (России – ред.) сложно пропагандировать идею "притеснений русскоязычного населения" Беларуси, которое составляет более 80% населения всей страны".

Хорошо, язык не проблема, идти на Запад Беларусь не будет. Может, есть какие-то отдельные регионы или национальные идентичности, места их "компактного проживания"? Андрей Рудык опровергает и этот подход: "Нет, нет. Исключением здесь является Вороновский район Гродненской области, 80% населения которого составляют этнические поляки". Фактически, России банально не на кого опереться, чтобы запустить гибридную агрессию.

Возможность такого сценария возрастет в случае изменения политического режима в Беларуси (Лукашенко не вечен) вместе с одновременным взятием курса на белорусизацию, говорит Андрей Рудык. Тогда, вполне вероятно, и возникнут "стихийно образовавшиеся отряды самообороны Витебска" и т. д. Здесь также стоит добавить, что в отличие от Молдовы и Украины, на территории Беларуси нет российского военного контингента.

Бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Санников уверен, что оккупация его страны по "крымскому сценарию" вполне возможна. По его мнению, Россия может разрабатывать план "псевдореферендума", но без горячей фазы, как на Востоке Украины. Лукашенко собирается менять Конституцию, чтобы усилить свою власть и режим. Но может добавить к этому и "углубленную интеграцию".

Нефтяные маневры и нехватка средств



Нефтяная вышка/ photo: 24 канал

И тем не менее, такая угроза является реальной. Секретарь СНБО Украины Александр Данилов в своем последнем интервью заявил, что не исключает военного захвата Беларуси. Это может произойти, если русские "не смогут решить все дипломатическим путем". А как известно, саммит лидеров РФ и Беларуси в Сочи завершился без подписания документов и выступлений для прессы.

Позже, Лукашенко открыто обвинил РФ в желании оккупировать его страну, что перевело отношения на новый уровень конфронтации: "Они понимают интеграцию как поглощение. Это не интеграция, а инкорпорация! На это я не могу пойти". Как ни странно, здесь президент стал...согласен с собственным народом. Почему единая страна? Цены будут одни и те же, иронизирует Лукашенко. Но из-за проведения важных реформ, Лукашенко остается зависимым от дотаций Путина.

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Многое в этом вопросе держится на поставках нефти и газа в Беларуси. Обычно, их осуществляла Россия и из-за этого между двумя столицами часто возникали недоразумения едва ли не на уровне экономической войны. Сейчас страны с большим трудом договорились о покупке без контракта. В поисках альтернативы России Беларусь приобрела нефть в Норвегии, договорилась о транзите через Украину.

Лукашенко даже рассказал байку, как Путин спрашивал его, зачем тот покупает нефть дороже? "Чтобы не стоять каждый раз 31-го декабря в полночь перед тобой на коленях", – отрезал Батька. Также он пожаловался, что россияне сорвали сроки строительства атомной электростанции еще два года назад, "а там огромные штрафные санкции". Ну и рассчитываться с дочерней компанией "Газпрома" он тоже не будет. Это немного уменьшит стоимость газа.

С другой стороны, как сообщает аналитик Андрей Паливода, на территории самой Беларуси 2,787 миллиона граждан работающих на производствах, которые 70% и более продукции продают исключительно на рынок России. Для сравнения: в Беларуси живут и работают лишь 67 тысяч россиян.

Экономическое противостояние очень дорого обходится Беларуси: экономика входит в рецессию, промышленность и ВВП сокращаются, товарообмен падает. ЕБРР (Евробанк реконструкции и развития), который до того щедро давал денег Минску, пересмотрел прогноз. Он получился гораздо менее оптимистичным. Денег частного бизнеса (легальных и нет) не хватает. В России этих денег тоже свободных нет. Поэтому там не против, чтобы Лукашенко находил их где-то, но был привязан к Москве.

Последний диктатор Европы: как выжить режиму Лукашенко



Президента Беларуси часто называют последним диктатором Европы/ photo: 24 канал

И как каждый хороший диктатор, он хочет обезопасить себя, приближенных к нему и свой режим.

Как объясняет Андрей Рудык, сущность режима Лукашенко "крайне сужает возможность налаживания полноценных отношений с ЕС и США. Несмотря на визит президента в Австрию и снятие ограничения на количество американских дипломатов, перспективу первого за долгие годы обмена послами и встречу с Помпео в Минске, Лукашенко все еще остается нерукопожатным на Западе. И будет таким и в дальнейшем. Все шаги Александра Григорьевича навстречу ЕС и США – это лишь элементы политической игры с Путиным с претензией на "финляндизацию" Беларуси. Правда, учитывая экономические и политические обстоятельства, о таком сценарии говорить некорректно."

Что такое финский сценарий?

Финляндизация – это нейтралитет между Европой и Россией. По примеру Финляндии, которая не вошла в соцлагерь, но и не была членом ЕС и до сих пор не является членом НАТО.

В то же время, нельзя говорить, что Лукашенко точно отдаст Беларусь Путину. Его режим, говорит Рудык, относится к особой форме авторитаризма – султанизму. Он характеризуется доминированием в политике одного лица во всей системе власти. При такой системе сдать страну – это сдать самого себя. То есть, чтобы получить Беларусь, считает Андрей Рудык, надо устранить Лукашенко.

Единственное чего боится Лукашенко, как и любой диктатор при авторитаризме – это протесты. Ухудшение экономической ситуации может привести к протестам и если с ними не справиться, они поставят под вопрос существование самой системы. Очевидно, что такие протесты могут быть инспирированы Россией, но она в них не заинтересована.

Лукашенко выгоден Кремлю, поскольку при нем Беларусь является сателлитом России. И пока он выполняет эту роль, его не тронут. Правда даже если инспирировать свержение режима, никто не может дать 100% гарантии, что новая власть не пойдет на сближение с ЕС и придется, как и на Донбассе, пытаться запускать военный сценарий.

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Но из преданного сателлита Беларусь превратится в насильно привязанную жертву, что с геополитической точки зрения крайне невыгодно для РФ.

Союзное государство: есть ли шансы у Путина?

В США считают, что на самом деле, шансов у Путина захватить Беларусь немного. Напротив, Минск постепенно удаляется от России. Лукашенко построил эффективную бюрократическую систему, чтобы продвигать свою собственную внешнюю политику. Белорусы не поддержали войну России против Грузии, говорят о своем нейтралитете в конфликте с Украиной (хотя это направление остается опасным для нашего государства).

Проекты, которые якобы должны были способствовать интеграции (речь идет о Союзном государстве и Евразийском союзе) выглядят больше декларативными, чем воплощенными на практике. Хотя формально "Союзное государство России и Беларуси" существует с 1996 года, его не удалось наполнить содержанием.

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Как пояснил в комментарии 24 каналу аналитик Украинских студий стратегических исследований Юрий Олейник, "после проигрыша плана оккупации и перевода под контроль Украины в 2014-15 годах РФ задумывается о северном фланге более серьезно". Там проводятся совместные учения, например в Гродненской и Брестской области в 2018 году.

Тогда же началась имплементация плана аннексии Беларуси как одного из сценариев трансферта власти в России (Путин должен был стать президентом Союзного государства). Декабрь 2018 и 2019 – кульминационные моменты давления на Минск.

Лукашенко с одной стороны готов сдавать часть национальных интересов и играть на стороне Москвы (в частности, вспомним осенние предложения прислать миротворцев на Донбасс, которые должны действовать в интересах РФ), напоминает Юрий Олейник.

А с другой – пытается удержать остатки суверенитета, ограничить влияние агентуры Кремля в силовых структурах; разворачивается противостояние на нефтяном рынке, о котором говорилось выше. В Беларуси проходят оппозиционные акции за сохранение независимости – власть не зачищает их тотально, однако многих участников сажает на несколько недель под арест.

Что делать в такой ситуации Украине?



Владимир Зеленский и Александр Лукашенко/ photo: 24 канал

Украинская власть должна поддержать братский народ, задействовать все возможные дипломатические меры для поддержки белорусов, чтобы предотвратить кремлевскую аннексию. В частности – поддержать белорусских патриотов, которые выходят на манифестации против поглощения Москвой. В 2020 году Беларусь должна стать главным направлением деятельности украинской дипломатии среди ближайших соседей.

Также следует всячески содействовать любым инициативам официального Минска, что пытается отсрочить сдачу суверенитета. В частности, нынешнее противостояние вокруг нефтяного рынка требует не только внимания Киева, но и прямой поддержки Минска.

Следует осознать, что после реального построения так называемого "Союзного государства" российские войска окажутся за 100 км от Киева. Со всеми последствиями – от диверсионных до военно-стратегических.