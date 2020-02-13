Больше солнца и меньше России: Беларусь изменит свой герб

Государственный символ Беларуси – герб страны – испытывает небольшие изменения. В основном они будут иметь художественный характер. Так, более объемными и большими станут красная звезда и лучи солнца, а также – другим цветом будет обозначен контур государства.

Кроме того, на гербе изменят положение глобуса. Поэтому контур Евразии, где в основном было видно Россию, заменят на очертание Европы. Об этом передает Sputnik.by.

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Также изменения претерпевают и цвета надписи "Республика Беларусь", лент, которые обвивают колосья, а также цветков льна и клевера.

Сейчас депутаты Овального зала (парламента Беларуси) готовят изменения в соответствующий закон, чтобы вскоре проголосовать за него в первом чтении.

Вариант герба Беларуси до и после изменений

В то же время, парламентарии обещают: принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов. После того, как закон вступит в силу не придется в срочном порядке менять изображение герба, как на зданиях, так и на документах.