Путин решил изменить Конституцию, потому что Лукашенко не согласился объединить РФ и Беларусь

Президент России Владимир Путин планировал сохранить власть с помощью "плана А" – создание "Союзного государства" с Беларусью. Однако Александр Лукашенко не согласился на это.

Анонимные источники в Кремле рассказали Bloomberg, что Путин рассчитывал уговорить Лукашенко создать "Союзное государство", ибо это позволило бы ему вновь стать президентом.

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В 2024 году истекает четвертый срок нынешнего президента РФ Владимира Путина. Действующая Конституция не позволяет ему баллотироваться снова, поэтому хозяин Кремля попытался уговорить Лукашенко создать "Союзное государство".

Дело в том, что это бы позволило Путину снова стать президентом-лидером вновь созданного государства, к которому его предыдущие сроки не имели бы отношения.

Как отреагировал Лукашенко

Сам Лукашенко не скрывал, что Путин пытался убедить его согласиться на объединение стран, однако он не готов пойти на это.

Я в этом не участвую, и участвовать никогда не буду. Я это сказал вашему президенту,

– заявил Александр Лукашенко в интервью "Эху Москвы".

Как Путин наказал Лукашенко

За месяц до 15 января, когда Путин объявил о внесении изменений в Конституцию, он встречался с Лукашенко и пытался уговорить его согласиться на объединение двух стран. Президент Беларуси отказался и за это пришлось "расплачиваться".

Россия не согласилась продавать нефть на прежних условиях и сократила поставки на три четверти.

Справка. Дешевая нефть из РФ – одна из главных экспортных статей для Беларуси, поскольку страна покупает сырье в России, перерабатывает его и продает за границу.

Источники в Кремле уверяют, что теперь Россия готова полностью прекратить экспорт нефти в Беларусь, если Лукашенко не позволит местным нефтеперерабатывающим заводам платить за российскую нефть по рыночным ценам.

Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей, но в то же время заявил, что Минск готов покупать нефть у России по рыночным ценам. По его словам, в Москве настаивают на "премии" российским компаниям.

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Что Путин хочет сделать с конституцией РФ

Предложенные российским президентом изменения являются самыми масштабными политическими реформами в истории России после принятия Конституции в 1993 году.

Путин планирует:

Изменить процедуру назначения правительства страны. Премьера, а также его заместителей и министров будет утверждать парламент;

По-новому назначать руководителей силовых ведомств. Президент будет назначать их после консультаций с Советом Федерации;

Перераспределить полномочия между ветвями власти, наделить полномочиями Государственный совет и позволить ему увольнять судей Верховного и Конституционного судов;

Изменить пункт о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента более 2 сроков подряд;

Кандидат в президенты перед баллотированием будет вынужден прожить в России 25 лет (пока действует возрастной ценз в 10 лет);

Президент не может иметь иностранное гражданство или вид на жительство (даже в прошлом).

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